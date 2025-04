Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giovanni chiude con Luana: "Ho 4 figli, non posso accollarmi anche te se..."

News VIP

Oggi, giovedì 17 aprile, è tornato in onda Uomini e Donne: Giovanni Siciliano ha deciso di chiudere con Luana, usando come scusa la sua prole. Ecco la nostra opinione della puntata.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, giovedì 17 aprile, su Canale 5, Tina Cipollari e Cosimo hanno testato il loro amore in un'esterna "contadina". Giovanni decide di chiudere con Luana, usando come scusante la sua numerosa prole. Gianmarco e Francesca si chiariscono al centro studio, parlando per la prima volta a cuore aperto.

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Giovanni chiude con Luana: "Ho 4 figli, non posso accollarmi anche te"

Tina Cipollari è stata messa alla prova da Cosimo, il suo simpatico corteggiatore: dopo aver portato l'opinionista del dating show in giro per l'Europa, regalandole gioielli e borse costose, Cosimo ha deciso di testare la resistenza del suo "cuoricino". E quale modo migliore di farlo, se non proponendole un po' di sano lavoro fisico in campagna. O, per meglio dire, nello studio di Uomini e Donne, adibito temporaneamente a piccolo orto, così da testare se, nel caso di "cattiva sorte", Tina sia in grado di adattarsi a una vita più semplice. Dopo aver superato questo primo test, Cosimo le annuncia che presto la porterà in campagna per un'altra prova, sotto lo sguardo rassegnato dell'opinionista.

Al centro studio è la volta di Luana e Giovanni, che decide di chiudere con la dama, dopo averne decantato le qualità. Il cavaliere adduce come scusa l'avere 4 figli (da tre donne diverse), di cui tre ancora molto piccoli e bisognosi della sua presenza. Dato che spesso il partenopeo si occupa di loro nel fine settimana, talvolta non riesce a essere reperibile nell'immediato e, nell'ultimo fine settimana, Luana gliel'ha fatto notare, a suo dire, in maniera molto aggressiva e pressante. Dato che per Giovanni la priorità in questo momento sono i suoi figli, il cavaliere ha deciso di lasciare il programma...Ah no, scusate, di chiudere con Luana, perché sicuramente pronto a lanciarsi in qualche altra frequentazione senza alcun futuro.

Anche Gloria arriva il momento di chiudere con il cavaliere che stava conoscendo, perché dopo 4 uscite, tra loro non è scattato neppure un bacio e l'eccessiva freddezza del cavaliere l'ha spinta a prendere questa decisione. Da parte del suddetto cavaliere, non arriva neppure un blando tentativo di farle cambiare idea. Ma a sorpresa, si inserisce nell'equazione Sebastiano, con cui la dama aveva litigato e chiuso la conoscenza in una delle ultime puntate. Il cavaliere chiede alla dama di ballare, stupendo tutti, per poi lasciare a bocca aperta anche Maria De Filippi dichiarando di essere ancora interessato a Gloria e di essere disposto anche a uscire dal programma con lei! Per fortuna, Gloria la prende con ironia e liquida l'innamorato in poche e romanesche parole.

Uomini e Donne, Francesca asfalta Gianmarco con eleganza: "Sei un falso!"

Spazio al trono classico con Gianmarco Steri: il tronista, dopo essere stato polverizzato da Nadia Di Diodato, viene messo sulla graticola anche da Francesca Polizzi. Nei confronti della dolce corteggiatrice, infatti, Steri ha dimostrato da diverse settimane una certa supponenza e l'ha più volte trascurata, al punto che Francesca è convinta che Gianmarco sia pronto a eliminarla. Dopo un'esterna in camerino in cui il tronista ha ribadito di percepirla falsa e tra i due è sceso il gelo, Francesca arriva in studio e decide di dire la sua sul comportamento del romano: "Per me sei un grandissimo falso" esordisce e già qua dovrebbe partire una standing ovation.

Il tronista continua a ribadire di aver percepito delle cose che non gli tornavano, tra cui le famose sponsorizzazioni (fatte prima di entrare nel programma, tra l'altro), ma anche la mancata reazione al bacio con Nadia, sebbene anche lì Francesca abbia ammesso di aspettarsi il famoso bacio. Francesca decide allora di aprirsi di più, rivelandogli che nelle ultime settimane, dopo aver visto il modo in cui Gianmarco tendeva a metterla da parte, in favore delle altre corteggiatrici, aveva messo in dubbio l'interesse che lui diceva di nutrire per lei, perciò, ha cercato di tutelarsi, mantenendo il silenzio e chiudendosi emotivamente con lui. Gianmarco a sua volta non sembra voler fare un passo indietro, ma di fronte agli occhi lucidi di Francesca prova, finalmente, a dimostrare di avere un briciolo di empatia nei suoi confronti e le dice che avrebbe preferito che lei gli parlasse con chiarezza nella famosa esterna della canzone, proprio come ha fatto ora. Nonostante i due alla fine ballino stretti al centro studio, resta il dubbio che, per quanto l'ammiri e la trovi bella e dolce, Francesca non abbia davvero catturato il cuore di Gianmarco.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne