Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Nadia polverizza Gianmarco, commenti lucidissimi

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 16 aprile 2025 su Canale 5, Nadia Di Diodato fa nero Gianmarco Steri dopo l'esterna con Cristina Ferrara.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 16 aprile 2025 su Canale 5, Gemma Galgani completamente demolita da Francesco F. che racconta del loro appuntamento come di un incubo. Nadia Di Diodato è la regina di questa puntata, lucidissima sui sentimenti di Gianmarco Steri per Cristina Ferrara, alla quale va dato merito di portare avanti un copione geniale. Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Francesco F demolisce Gemma Galgani

Iniziamo la nuova puntata di Uomini e Donne con i nostri più sentiti complimenti a Maria De Filippi. La presentatrice continua a propinarci questi dieci interminabili minuti di sfide di ballo tra Gianni Sperti e Giuseppe, qualcosa di trash che però non fa ridere, solo disperare, ma comunque non possiamo cambiare canale perché siamo talmente fedeli che noi questo nulla cosmico ce lo sorbiamo tutto. La Queen sa come intrattenere senza sforzo e noi ci inchiniamo a lei. Dopo questo disastro al centro dello studio del dating show di Canale 5, passiamo a Gemma Galgani. La dama più famosa del trono over non ha pace, e forse stiamo iniziando a pensare che fa bene a cercare un nuovo amore tra i cinquantenni dato che gli over settanta sono ormai piuttosto instabili come dimostra il signore Francesco F.

Il cavaliere forse avrebbe voluto una badante, non ci è chiaro cosa stesse cercando in Gemma, ma è stato molto chiaro quando ha fatto sapere a tutti che la dama non va bene perché non guida e quindi se sta male lui come fa - un taxi per dire è così improbabile che possa essere chiamato? - oltre ad averla trovata noiosa perché non ha apprezzato la sua spiegazione su cammelli e dromedari. Non ce ne voglia il signor Francesco F. ma è stato tutto davvero surreale, siamo contenti sia finito presto, anche se la più felice è stata Tina Cipollari visto che il cavaliere ha demolito punto per punto la serata con Galgani. Insomma, va da sé che questa conoscenza non s’ha da fare. Passiamo poi al trono classico con Gianmarco Steri che, potendo fare solo due esterne, ha scelto di vedere Cristina Ferrara e Francesca Polizzi, con grande disappunto di Nadia Di Diodato.

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato non perdona: Steri in difficoltà

Gianmarco Steri entra nello studio di Uomini e Donne accompagnato dall’ovazione del pubblico, e trova subito le parole lucidissime di Nadia Di Diodato. La corteggiatrice, delusa per non essere stata portata in esterna dopo il loro secondo bacio, ha accusato il tronista romano di fare tutto quello che è in suo potere per provocare Cristina, volendo una reazione da lei, compreso usare loro per riuscirci. Dieci minuti di applausi per Nadia che si dimostra l’unica in grado di osservare con fare critico la situazione. Comunque passiamo a questa esterna super recitata di Cristina che è davvero brava, si presenta anche con la lettera strappalacrime e poi in studio, dopo un abbraccio sentito - peccato che in esterna ci sarebbe stato bene un bacio che guarda caso lei ha evitato come la peste - ammette di iniziare a sentire qualcosa.

Per lui o le telecamere, questo non è dato saperlo. Ma alla fine questo fa parte del gioco, ci sono delle corteggiatrici che alla fine partono con l’intenzione di farsi pubblicità e poi si innamorano, quindi mai dire mai. Nadia è sul piede di guerra e, rimanendo glaciale, inizia ad attaccare Cristina su tutti i fronti fino a quando è lo stesso Gianmarco ad intervenire per difenderla, non trovando giusto che ogni suo gesto sia considerato come falso. In sintesi il momento più alto di questa puntata è quando Nadia ha accusato Cristina di aver scritto la lettera con ChatGPT e quando ha fatto notare che il tronista e la corteggiatrice si capiscono da soli quando parlano, perché sono incomprensibili. E brava Nadia!

