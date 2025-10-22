TGCom24
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma Galgani scatena il devasto in studio: "Non starò più zitta" (VIDEO)

Maria Castaldo

Oggi, mercoledì 22 ottobre, è tornato in onda Uomini e Donne con una nuova puntata: protagonista è stata Gemma Galgani, che ha causato il devasto in studio, scagliandosi contro Mario Lenti e altre dame del parterre! Ecco cosa è successo!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi mercoledì 22 ottobre, su Canale 5 Mario Lenti è ancora protagonista al centro studio, perché è uscito in esterna con Isabella. In studio però scoppia il devasto, quando Gemma Galgani si scaglia contro Mario Lenti e le altre dame, svelando anche dettagli personali!

Uomini e Donne: Gemma Galgani alla riscossa: "Mario, chi vuoi prendere in giro?" e scoppia il devasto in studio

Mario Lenti è il cavaliere più desiderato del parterre in questa edizione di Uomini e Donne. Dopo aver illuso Gemma Galgani - che però ha anche perseverato nel suo interesse per il cavaliere in maniera ostinata - Mario ha portato in esterna Isabella, aggiungendo una nuova blonde girl al suo carnet. In studio però Isabella preferisce litigare con Cristian, cavaliere con cui aveva intrapreso una frequentazione e che l'accusa di averlo cercato solo per ragioni economiche. Peccato che in studio sia assente Tina Cipollari, perché l'esterna successiva di Mario è con Cinzia Paolini che regala al pubblico un'uscita cringe e corredata da diversi baci. Si è sentita la mancanza dei commenti sarcastici dell'opinionista, perché avrebbero reso più sopportabile l'intera visione.

Cinzia non ha neppure il tempo di sedersi al centro studio che Maria De Filippi mostra un video del dietro le quinte della nostra Gemma Galgani nazionale! La storica dama è in lacrime in camerino e ammette non solo di sentirsi presa in giro da Mario Lenti, ma anche abbandonata dalla solidarietà delle altre donne del parterre. Gemma sembra davvero alla frutta e in studio ne ha per chiunque: si scatena contro Cinzia accusandola di essere "passata da un cavaliere a un altro" (in barba alla solidarietà femminile di qualche minuto prima) e poi si lancia contro Isabella, ricordando che la dama ha chiesto di essere pagata per un'intervista al blogger Lorenzo Pugnaloni! In studio si scatena il devasto più totale, con Gianni Sperti che difende Gems contro Isabella e Cinzia.

La confusione è tale che persino la padrona di casa sembra averne abbastanza e blocca nel giro di cinque minuti l'ennesimo monologo di Cinzia, la lite tra Sabrina ed Enrico e quella tra Rocco e Cinzia per lanciare il momento ballo.

Uomini e Donne: Cristiana rincorre Federico, ma continua a essere tutto una noia!

Dopo il devasto del trono over, è la volta del trono classico con Cristiana che è corsa a riprendere Federico, che aveva deciso di lasciare il programma. In studio, il ritorno di Federico non è accolto con calore né dai corteggiatori rivali, né dalla stessa Cristina, che ammette di non aver apprezzato la fuga di Federico e aver dovuto correre a riprenderlo. Tuttavia, alla fine, sceglie di ballare con Federico.

A distanza di un mese dall'inizio delle sue dinamiche, è confermato che il trono di Cristiana non riesce a emozionare quanto si sperava. Anche perché i fan del programma sono più interessati agli ex protagonisti del trono classico, impegnati in un triangolo/quadrangolo che non si vedeva dai tempi di Sara Affi Fella. Chissà quando la redazione si renderà conto che è meglio mettere in pausa gli attuali troni - perché neppure Flavio Ubirti e Sara Gaudenzi riescono a entusiasmare - per chiamare in studio Martina De Ioannon e Gianmarco Steri a raccontare cosa è accaduto dopo la fine delle rispettive storie d'amore!

