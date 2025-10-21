TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon pizzicati a baciarsi!
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon pizzicati a baciarsi!

Irene Sangermano

Arrivano nuove segnalazioni scottanti su Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. I due ex tronisti di Uomini e Donne fanno sul serio.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon pizzicati a baciarsi!

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sono una coppia e ormai ci sono pochissimi dubbi a riguardo, manca solo la conferma ufficiale da parte dei due ex tronisti di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, i due romani sono stati pizzicati a baciarsi in un locale.

Uomini e Donne, Martina e Gianmarco: è amore

Il colpo di scena di Uomini e Donne questo anno è servito da due protagonisti della scorsa edizione che hanno fatto appassionare milioni di spettatori. Stiamo parlando di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Tutto è iniziato con il trono dell’ex protagonista di Temptation Island, che si è concentrato proprio su Gianmarco e Ciro Solimeno. A sorpresa, Martina ha scelto Ciro e i due sono stati insieme otto mesi, intraprendendo anche una convivenza.

Nel frattempo, Gianmarco è stato promosso tronista ed è arrivato alla fine del suo percorso a maggio con Nadia Di Diodato a Cristina Ferrara, scegliendo quest’ultima. Dopo tre mesi circa, Gianmarco e Cristina si sono lasciati e lei ha fatto intendere che la relazione sarebbe naufragata a causa dello scarso impegno del barbiere romano, che non avrebbe mai messo tutto sé stesso nella love story.

Ed è qui che la storia di Martina e Gianmarco si intreccia. Tornati entrambi single, sembra che i due abbiano ripreso a frequentarsi dopo un incontro casuale in un noto locale romano che ha riacceso la scintilla. A confermarlo è stato Ciro che ha vuotato il sacco raccontando che Martina gli ha confessato di aver rivisto Steri e che tra loro ci sarebbe stato un bacio. Insomma, si è formata una nuova coppia che ancora non esce allo scoperto eppure continuano ad arrivare segnalazioni sempre più compromettenti che confermano la situazione.

Uomini e Donne, Martina e Gianmarco si baciano in pubblico

Le parole di Ciro Solimeno hanno confermato le congetture dei fan di Uomini e Donne: c’è un ritorno di fiamma in atto tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. La coppia potrebbe tornare presto in televisione, dato che il clamore mediatico che hanno sollevato con questo flirt inaspettato potrebbe trovare terreno fertile nello studio del dating show di Maria De Filippi, per raccontare cosa è successo nei dettagli. Ma non è tutto. Una fan di Deianira Marzano, infatti, ha raccontato di aver visto Gianmarco e Martina in un locale di Roma e ha catturato il momento del loro bacio pubblico.

“Ciao Deianira, ieri mi trovavo in un locale a Roma, precisamente Interno 7 e ho visto Martina e Gianmarco! Si sono anche baciati!”.

La foto pubblicata da Deianira parla chiaro. Insomma, adesso le fan di Martina e Gianmarco non aspettano altro che la coppia ufficializzi la relazione. Va detto, tuttavia, che ci sono anche tanti dubbi in merito dato che molti credono che questo triangolo amoroso non sia causale, bensì creato ad hoc in vista della possibile partecipazione al Grande Fratello.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Un Posto al Sole Anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025: Vinicio in astinenza, Marina prova ad incastrarlo
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025: Vinicio in astinenza, Marina prova ad incastrarlo
La Promessa Anticipazioni 22 ottobre 2025: Pia lascia Don Ricardo, è finita!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 22 ottobre 2025: Pia lascia Don Ricardo, è finita!
Uomini e Donne, Ciro Solimeno sbotta contro Martina De Ioannon: "Mi ha preso in giro fino all’ultimo secondo!"
news VIP Uomini e Donne, Ciro Solimeno sbotta contro Martina De Ioannon: "Mi ha preso in giro fino all’ultimo secondo!"
La forza di una donna Anticipazioni 22 ottobre 2025: Nisan e Doruk rapiti, Bahar è terrorizzata!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 22 ottobre 2025: Nisan e Doruk rapiti, Bahar è terrorizzata!
Màkari: Claudio Gioè, Ester Pantano e Serana Iansiti ci parlano della quarta stagione
anticipazioni TV Màkari: Claudio Gioè, Ester Pantano e Serana Iansiti ci parlano della quarta stagione
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025: Adelaide con il cuore infranto, Marcello torna da Rosa
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025: Adelaide con il cuore infranto, Marcello torna da Rosa
Un Posto al Sole compie 29 anni: Napoli festeggia il compleanno della Soap con un evento speciale. Ecco i dettagli
anticipazioni TV Un Posto al Sole compie 29 anni: Napoli festeggia il compleanno della Soap con un evento speciale. Ecco i dettagli
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 22 ottobre 2025: Ettore e Greta affilano i coltelli!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 22 ottobre 2025: Ettore e Greta affilano i coltelli!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV