Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon pizzicati a baciarsi!

Arrivano nuove segnalazioni scottanti su Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. I due ex tronisti di Uomini e Donne fanno sul serio.

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sono una coppia e ormai ci sono pochissimi dubbi a riguardo, manca solo la conferma ufficiale da parte dei due ex tronisti di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, i due romani sono stati pizzicati a baciarsi in un locale.

Uomini e Donne, Martina e Gianmarco: è amore

Il colpo di scena di Uomini e Donne questo anno è servito da due protagonisti della scorsa edizione che hanno fatto appassionare milioni di spettatori. Stiamo parlando di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Tutto è iniziato con il trono dell’ex protagonista di Temptation Island, che si è concentrato proprio su Gianmarco e Ciro Solimeno. A sorpresa, Martina ha scelto Ciro e i due sono stati insieme otto mesi, intraprendendo anche una convivenza.

Nel frattempo, Gianmarco è stato promosso tronista ed è arrivato alla fine del suo percorso a maggio con Nadia Di Diodato a Cristina Ferrara, scegliendo quest’ultima. Dopo tre mesi circa, Gianmarco e Cristina si sono lasciati e lei ha fatto intendere che la relazione sarebbe naufragata a causa dello scarso impegno del barbiere romano, che non avrebbe mai messo tutto sé stesso nella love story.

Ed è qui che la storia di Martina e Gianmarco si intreccia. Tornati entrambi single, sembra che i due abbiano ripreso a frequentarsi dopo un incontro casuale in un noto locale romano che ha riacceso la scintilla. A confermarlo è stato Ciro che ha vuotato il sacco raccontando che Martina gli ha confessato di aver rivisto Steri e che tra loro ci sarebbe stato un bacio. Insomma, si è formata una nuova coppia che ancora non esce allo scoperto eppure continuano ad arrivare segnalazioni sempre più compromettenti che confermano la situazione.

Uomini e Donne, Martina e Gianmarco si baciano in pubblico

Le parole di Ciro Solimeno hanno confermato le congetture dei fan di Uomini e Donne: c’è un ritorno di fiamma in atto tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. La coppia potrebbe tornare presto in televisione, dato che il clamore mediatico che hanno sollevato con questo flirt inaspettato potrebbe trovare terreno fertile nello studio del dating show di Maria De Filippi, per raccontare cosa è successo nei dettagli. Ma non è tutto. Una fan di Deianira Marzano, infatti, ha raccontato di aver visto Gianmarco e Martina in un locale di Roma e ha catturato il momento del loro bacio pubblico.

“Ciao Deianira, ieri mi trovavo in un locale a Roma, precisamente Interno 7 e ho visto Martina e Gianmarco! Si sono anche baciati!”.

La foto pubblicata da Deianira parla chiaro. Insomma, adesso le fan di Martina e Gianmarco non aspettano altro che la coppia ufficializzi la relazione. Va detto, tuttavia, che ci sono anche tanti dubbi in merito dato che molti credono che questo triangolo amoroso non sia causale, bensì creato ad hoc in vista della possibile partecipazione al Grande Fratello.

