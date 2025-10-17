TGCom24
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Cinzia è lì "in favor di telecamere", ma lo show è finito! Rocco la smaschera!

Maria Castaldo

Oggi, venerdì 17 ottobre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne: Cinzia ha fatto il passo più lungo della gamba e il suo show è finito. Rocco la smaschera al centro studio!

Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Cinzia è lì "in favor di telecamere", ma lo show è finito! Rocco la smaschera!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi venerdì 17 ottobre su Canale 5, Magda si è trovata a fronteggiare la furia di Mario Lenti. Il cavaliere, non contento, ha organizzato un appuntamento anche con Cinzia Paolini, creando un nuovo scoop al centro studio. A uscirne da vero signore è Rocco, il cavaliere con cui Cinzia aveva intrapreso la conoscenza sin dal primo giorno e che smaschera il suo show.

Uomini e Donne, Cinzia accetta di uscire con Mario Lenti e tra i due scatta il bacio!

Mario Lenti non sembra proprio volersi rassegnare al fatto che Magda possa voler conoscere anche Sebastiano e che sia più attratta da lui fisicamente. Al centro studio nasce una nuova discussione in cui il cavaliere pugliese non fa che ribadire che non sia giusto il comportamento della dama, nonostante lui si sia già comportato alla stessa maniera, decidendo di frequentare più dame insieme. Maria De Filippi si è vista costretta a intervenire e a ricordare al cavaliere qual è stato il suo atteggiamento in queste settimane e a essere un po' più sincero con Magda.

Al centro studio è anche la volta di Cinzia Paolini, che nella precedente puntata ha accettato il numero di Enrico, ma in realtà il vero colpo di scena è che Cinzia ha accettato di uscire con Mario Lenti! La dama aveva già intrapreso una conoscenza con Rocco, che aveva rivelato di non essere d'accordo che la dama frequentasse anche altri cavalieri e la sua faccia parla chiaro quando in studio Maria De Filippi gli rivela che ha un video con l'appuntamento galante tra Cinzia e Mario a cena insieme! Il cavaliere ha però lasciato il numero anche a Paola, una nuova arrivata...proseguendo il suo piano di conquista del parterre femminile!

Uomini e Donne, lo show di Cinzia è finito! Rocco la smaschera al centro studio

In studio Tina commenta che si tratta di un grande scoop e Gianni aggiunge che non si tratta certo di un incontro dettato dal sentimento...quanto piuttosto dalle telecamere e dal bisogno di star al centro del meccanismo del dating show. E noi non potremmo che essere più d'accordo! Rocco ammette di essere stato totalmente all'oscuro di questo interesse di Cinzia per Mario e dichiara che era preso dalla dama sin dal primo sguardo e che non ha mai avuto bisogno di conoscere più dame per essere sicuro del suo interesse.

La dama intavola un discorso in cui si arrampica sugli specchi e non dà una spiegazione valida del suo comportamento, ma non trova l'appoggio di Maria De Filippi che rivela anche che tra Cinzia e Mario è scattato un bacio! Rocco rivela poi che Cinzia in precedenza aveva avuto opinioni contrastanti sull'operato della redazione, ma Maria De Filippi interviene ancora una volta e si schiera ancora dalla parte dei suoi collaboratori.

Rocco dichiara che stando a questo punto preferisce alzarsi e togliersi da questo teatrino e ribadisce che Cinzia è a Uomini e Donne solo per lo show, ma non per trovare l'amore vero. La dama dimostra ancora una volta di non essere sincera perché quando Maria De Filippi le chiede del bacio con Mario, la dama mente, ma la redazione non sbaglia di certo! Lo stesso giochetto lo aveva tentato Cinzia con Rocco alla prima uscita.

