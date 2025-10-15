Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Magda femme fatale, Mario e Sebastiano se la litigano

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 15 ottobre 2025 su Canale 5, Sara Gaudenzi si insedia come nuova tronista mentre Alessandro Rausa festeggia un compleanno importante. Magda contesa da Mario e Sebastiano, con grande dispiacere di Gemma Galgani che non ottiene le attenzioni del cavaliere.

Uomini e Donne, Sara siede sul trono al suono di "Non ci sto capendo nulla", e si vede

La nuova puntata di Uomini e Donne ci trasporta in un mondo parallelo dove il dating show di Maria De Filippi per qualche minuto si trasforma in un provino del Grande Fratello, di quelli tanto amati dalla Gialappa’s. E tutto questo grazie al video di presentazione della nuova tronista Sara Gaudenzi che sembra veramente una caricatura forzata della romanità più verace, e che siamo costretti a sorbirci tra foto e ricordi da lei da piccola. Sara entra in studio molto emozionata, salutando anche Flavio Ubirti che non ha fatto una piega da vero signore. Non che ci aspettassimo altro dato che per far avere una reazione al tronista devono allinearsi tutti i pianeti.

Dai provini del GF ecco che improvvisamente passiamo alla festa di compleanno casereccia con tanto di torta e candeline, celebrano i novantacinque anni di Alessandro Rausa con un inciso che speriamo non vi sia sfuggito, Tina Cipollari che commenta: “Speriamo di non arrivarci a quell’età”. Passiamo a Gemma Galgani. Noi ormai abbiamo perso le speranze, soprattutto quando la vediamo così sorridente per il nulla cosmico che sta costruendo in quello studio. Gemma ha fermato Mario alla fine della puntata perché non le va bene che lui abbia deciso di interrompere ogni rapporto perché lei ci tiene. Ma in che senso?

Uomini e Donne, Magda superstar

Torniamo in studio con Gemma Galgani con gli occhi già a cuoricino che incontra immediatamente l’ira di di Tina Cipollari, stanca degli stessi atteggiamenti della dama più chiacchierata di Uomini e Donne, applicati ogni singola volta in ogni singolo caso. Comunque è chiaro che a Mario Lenti di Gemma non interessa nulla ed è chiaro quando subito il cavaliere si è concentrato ad attaccare Magda, che ha avuto un avvicinamento intimo con Sebastiano Mignosa.

Ed ecco che scoppia una discussione tra i tre perché Mario vorrebbe che Magda lasciasse Sebastiano, quest’ultimo vorrebbe maggior coerenza da parte della dama dato che lei non si è detta presa da Lenti nonostante le tante uscire, e vorrebbe già un’esclusiva da parte sua. Insomma, Magda è contesa dai due mentre Galgani rimane al palo. Passiamo al trono classico con Cristiana Anania è uscita con Marco, il quale ha espresso la sua preferenza anche per Sara Gaudenzi, per poi essere eliminato dalla tronista siciliana. Sara accusa Cristiana di essere insicura nei confronti dei suoi corteggiatori, poi tiene il corteggiatore.

