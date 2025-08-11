Uomini e Donne, l'ex tronista Luca Daffrè ha trovato l'amore: ecco chi è la nuova fiamma

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne, Luca Daffrè, ha ritrovato l'amore con una nuova compagna: ecco chi è la nuova fiamma!

Luca Daffrè è stato il tronista dell'edizione 2023 di Uomini e Donne e, dopo una relazione lampo con la sua scelta di allora, Alessandra Fumagalli, ha ritrovato l'amore accanto a una nuova compagna. Ecco di chi stiamo parlando!

Uomini e Donne, Luca Daffrè ritrova l'amore: ecco chi è la nuova compagna

Come rivelato da Deianira Marzano, esperta di gossip, sulla sua pagina Instagram, Luca Daffrè ha ritrovato l'amore. L'ex tronista di Uomini e Donne aveva scelto la corteggiatrice Alessandra Fumagalli, ma la loro relazione è durata solo qualche giorno.

In seguito, Luca aveva conosciuto l'influencer Bianca Andrade De Silva, alias Boca Rosa, con cui aveva intrapreso una frequentazione a marzo dello scorso anno. Ma sembra che anche la storia con l'influencer brasiliana sia naufragata rapidamente.Tuttavia, come ha riportato Marzano, Luca Daffrè ha incontrato un nuovo amore e ha ritrovato il sorriso dopo le ultime delusioni d'amore.

Un utente ha raccontato all'esperta di gossip di aver visto Luca Daffrè a Milano Marittima, al Papeete Beach, mentre baciava una ragazza e ne ha rivelato l'identità: la nuova fiamma è Martina Rinaldi, volto molto noto sui social, dove conta oltre 100 mila followers. Nessuno dei due diretti interessati al momento ha però pubblicato nulla che confermi la loro relazione, perciò, dovremo attendere una loro conferma per riconoscere l'ufficialità del loro rapporto.

Uomini e Donne, Luca Daffrè: dal percorso da tronista al nuovo amore!

Il percorso di Luca Daffrè a Uomini e Donne è iniziato molti anni prima del suo percorso di tronista del trono classico: in passato, infatti, Luca Daffrè era stato corteggiatore di Angela Nasti, che però gli aveva preferito un altro. Qualche anno dopo si era messo in gioco come tronista, diventando uno dei più apprezzati dal pubblico, dato che per lui avevano chiamato circa 1000 ragazze. Un numero che è stato battuto in questa edizione da Gianmarco Steri, per il quale la redazione del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha ricevuto più di 8000 richieste.

Il percorso di Luca Daffrè come tronista non è stato però tra i più lunghi o memorabili, poiché il modello è arrivato a metà del percorso e nel giro di poche settimane ha effettuato la sua scelta, decidendo di uscire dal programma con Alessandra Fumagalli. Con la corteggiatrice, però, la relazione non è durata che una manciata di giorni e la rottura tra i due era stata seguita da frecciatine e accuse reciproche. Alessandra Fumagalli è tornata alla ribalta in questa edizione di Uomini e Donne, poiché l'ex corteggiatrice ha frequentato Michele Longobardi, tronista del programma, che aveva nascosto alla redazione la loro liason. Nel marzo del 2024, Luca aveva intrapreso una frequentazione con l'influencer Bianca De Silva, ma pochi mesi fa la loro storia è giunta al capolinea.

