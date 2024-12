News VIP

Il trono di Michele Longobardi è finito nel caos: il tronista di Uomini e Donne, infatti, frequentava di nascosto un altro noto volto del dating show. Stiamo parlando di Alessandra Fumagalli, che nel 2022 fu la scelta di Luca Daffrè!

L'ultima registrazione di Uomini e Donne avvenuta ieri, mercoledì 18 dicembre, ha scioccato il pubblico del dating show: uno dei protagonisti del trono classico, è stato smascherato! La redazione ha scoperto, infatti, che Michele Longobardi frequentava di nascosto Alessandra Fumagalli. Ex corteggiatrice e scelta di Luca Daffrè, la ragazza ha frequentato la trasmissione nel 2022.

Uomini e Donne, Michele Longobardi frequentava di nascosto Alessandra Fumagalli, ex scelta di Luca Daffrè!

Michele Longobardi ha frequentato, all'insaputa delle sue corteggiatrici e della redazione, un'ex scelta del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La ragazza in questione è Alessandra Fumagalli, ex scelta di Luca Daffrè, tronista dell'edizione del 2022 insieme a Nicole Santinelli. Luca e Alessandra lasciarono il programma a fine maggio, dopo sole poche settimane di conoscenza e la loro storia è durata una manciata di giorni. La rottura, infatti, venne annunciata appena qualche giorno dopo la messa in onda del finale dell'edizione del dating show ed è stata seguita da un acceso scambio di freccitine tra l'ex tronista e Alessandra.

Ora, a rivelare della frequentazione con Michele Longobardi è stata la stessa Alessandra, come riporta Lorenzo Pugnaloni. Dalle anticipazioni sull'ultima registrazione, fornite sempre da Pugnaloni, è emerso che Michele Longobardi è stato cacciato dal programma, a causa di una sua frequentazione esterna con una misteriosa ragazza. A distanza di poche ore dalla notizia, è emerso anche il nome della persona in questione.

Alessandra ha rivelato alla redazione della frequentazione con Michele Longobardi e nel corso della registrazione ha chiamato in studio per confermare la sua versione. Nel corso della conversazione telefonica è stato detto che era un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma fino a qualche ora fa non si conosceva la sua esatta identità. Alessandra ha dato alla redazione tutte le prove necessarie a confermare che lei e Michele si frequentavano all'insaputa di tutti, comprese chat, video, foto delle loro mani unite. "La redazione ha ricevuto materiale inequivocabile che dimostra come Michele abbia mantenuto la relazione al di fuori del programma, mentre portava avanti il percorso come tronista" con queste parole Maria De Filippi ha smascherato il tronista e a Michele Longobardi non è rimasta altra scelta che andar via, in lacrime, dopo essere stato insultato dalle sue corteggiatrici e anche dagli opinionisti.

Uomini e Donne, svelata l'identità della misteriosa ragazza che Michele Longobardi frequentava di nascosto!

Alessandra Fumagalli è stata una delle corteggiatrici del trono lampo di Luca Daffrè: appassionata di surf e amante dei viaggi, aveva conquistato il tronista con il suo carattere solare e dolce, ma a distanza di pochi giorni dalla scelta, la loro relazione era naufragata. Dopo la rottura i due si erano lanciati diverse frecciatine social e, infine, Alessandra era stata vista a pranzo insieme alla "rivale" Alice, altra ex corteggiatrice di Daffrè.

La notizia che Michele Longobardi frequentasse di nascosto Alessandra Fumagalli ha scioccato il pubblico del dating show: le ultime indiscrezioni sulla registrazione di ieri, fornite da Lorenzo Pugnaloni, svelano che durante la telefonata in studio nella quale Alessandra confermava la relazione clandestina con il tronista, quest'ultimo le abbia anche detto: "Ti avevo detto che dovevo finire il trono, poi.". Un'affermazione che ha scatenato la rabbia di Veronica, che lo ha definito il "peggior tronista di sempre", ma anche Gianni Sperti non si è risparmiato.

L'opinionista, infatti, ha dichiarato che, al di là del ruolo che aveva in trasmissione, Michele Longobardi si è dimostrato irrispettoso nei confronti del programma e di chi ci lavorava. Con la coda tra le gambe e travolto dalle critiche, il tronista ha abbandonato lo studio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne