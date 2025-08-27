Uomini e Donne, Ida Platano a Roma: si presenterà in studio?

News VIP

Ida Platano in viaggio verso Roma lo stesso giorno delle prime registrazioni di Uomini e Donne. Sarà presente in studio nei prossimi giorni?

Si sono tenute poche ore fa le prime registrazioni di Uomini e Donne e i fan del dating show di Maria De Filippi già non vedono l’ora che arrivi la data della messa in onda della nuova stagione su Canale 5. Ida Platano, proprio a ridosso delle registrazioni, corre a Roma e molti pensano che potrebbe presentarsi in studio a sorpresa.

Uomini e Donne, Ida Platano a Roma

Poche ore fa si sono tenute le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. In studio attenzione puntata sui due nuovi tronisti Flavio e Cristiana, che hanno conosciuto i primi corteggiatori poi sul trono over. Nel parterre maschile torna Arcangelo, che viene subito attaccato per alcune dichiarazioni fatte sul conto di Gemma Galgani, poi Diego Fazio dopo la sua esperienza come tentatore di Temptation Island, e torna anche l’ex tronista Federico Mastrostefano a distanza di oltre quindici anni dal suo percorso nel dating show di Canale 5.

Presente anche Gloria Nicoletti mentre di Margherita Aiello neppure l’ombra, sebbene la dama sia single dopo la rottura con Dennis. Nel frattempo, nelle stesse ore in cui si preparavano le registrazioni, Ida Platano ha preso un treno da Brescia per tornare a Roma e i fan della dama sono impazziti. Ida è stata per anni un personaggio centrale del programma, prima come protagonista del trono over grazie alla sua love story con Riccardo Guarnieri, il fidanzamento durato come un gatto in tangenziale con Alessandro Vicinanza, poi il ritorno in studio nelle vesti da tronista e la grande delusione che le ha dato Mario Cusitore. Vedendola tornare nella Capitale molte persone hanno pensato che anche Ida sarebbe tornata in studio questo anno, ma sarà così?

Uomini e Donne, Ida Platano si presenta in studio?

Ida Platano si trova a Roma proprio nei giorni in cui si registrano le prime puntate di Uomini e Donne, e per i fan della bresciana questo è un indizio chiaro che presto la dama tornerà nello studio del dating show di Maria De Filippi, ma sarà così davvero? Ida ha rilasciato recentemente un’intervista proprio al magazine del programma di Canale 5, ammettendo di non essere più alla ricerca attiva dell’amore, di volersi concentrare sulla sua carriera e sui progetti.

Ida, che ha fatto discutere con il video con i tacchi sul tapis roulant, si trova a Roma per la festa di una sua cara amica, come ha confermato lei stessa nelle sue Ig Stories. Eppure il dubbio rimane perché la coincidenza con le date è effettivamente incredibile. Del resto secondo diverse indiscrezioni Platano tornerà nel trono over ma non subito, bensì in corsa durante l’anno. Voi la vorreste rivedere in studio?

