Uomini e Donne, anticipazioni della prima puntata: un amatissimo ex tronista passa al trono over

Anita Nurzia

Oggi, martedì 26 agosto 2025, si sono registrate le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni del dating show di Canale 5.

Oggi, martedì 26 agosto 2025, si sono registrate le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Accanto a lei, come sempre, gli immancabili opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, pronti a commentare e movimentare le dinamiche in studio.

Uomini e Donne, le anticipazioni delle prime puntate della nuova stagione

Le prime anticipazioni, riportate da Gemma Palagi, rivelano subito colpi di scena e ritorni inaspettati.

Nel trono over, protagonisti del dibattito sono stati Giuseppe e Rosanna. Dopo essersi lasciati in estate, hanno raccontato in studio di averci riprovato più volte tra alti e bassi. Molti, però, hanno dato ragione a lui, accusando Rosanna di averlo preso in giro già dalla scorsa edizione. Oggi la situazione è cambiata: Giuseppe ha ritrovato l’amore con un’altra donna, mentre Rosanna è tornata nel parterre.

Non sono mancati ospiti speciali: Asmara e Cristiano si sono presentati in studio con il figlio, mentre per Gemma Galgani sono scesi due nuovi cavalieri, che ha deciso di conoscere entrambi. Immancabile l’ironia di Tina, che non ha perso occasione per scherzare sul lavoro estivo di Gemma come barista, ricordando i vecchi tempi in cui la punzecchiava con il soprannome di “bigliettara”.

Spazio anche ad Arcangelo, che ha attirato l’attenzione per alcune dichiarazioni rilasciate nei mesi scorsi. In un’intervista aveva confessato il dispiacere per la fine della frequentazione con Gemma, aggiungendo che avrebbe voluto incontrarla per un caffè e chiarire le cose. In studio la questione ha generato una discussione accesa con gli opinionisti, che non riuscivano a capire le sue reali intenzioni. Alla fine, Arcangelo ha ammesso di voler soltanto un chiarimento, ma Gemma non ha accettato la proposta, chiudendo ogni possibilità di riavvicinamento. Nel trono over è arrivato un ex noto volto del programma: Federico Mastrostefano, celebre tronista di Uomini e Donne nel 2009.

Per quanto riguarda il trono classico, essendo la prima registrazione, è stato dedicato meno spazio ai tronisti. Flavio ha conquistato tutti con la sua genuinità: ha dichiarato di cercare una ragazza semplice e di volerla trattare con rispetto, ricevendo l’approvazione di Gianni e Tina. Anche Cristiana è stata apprezzata, nonostante l’agitazione per l’esordio: la sua energia ha colpito gli opinionisti. Tra i corteggiatori, invece, è spuntato un ex tentatore, che non ha mancato di destare curiosità.

Tina, con la sua solita schiettezza, ha rassicurato i nuovi tronisti dicendo che nelle prossime puntate arriveranno corteggiatori e corteggiatrici “ancora più belli”. Intanto, per rompere il ghiaccio, non sono mancati i primi balli in studio, che hanno dato ufficialmente il via alla nuova avventura del programma.

