Uomini e Donne, Ida Platano con i tacchi sul tapis roulant: la nuova provocazione scatena il web

Irene Sangermano

Ida Platano provoca su Instagram e il web si divide. Ecco il video dell’ex tronista di Uomini e Donne che fa discutere.

Ida Platano ha svelato la natura della sua patologia cronica e ha deciso di non nascondersi più. Il gesto forte dell’ex protagonista di Uomini e Donne ha trovato molti consensi ma l’ultimo video caricato su Instagram, nel quale si riprende sul tapis roulant con tanto di tacchi, non ha trovato lo stesso appoggio, creando polemica.

Uomini e Donne, nuova polemica per Ida Platano

Dopo aver preso parte a Uomini e Donne come dama del trono over per diversi anni, tenendo banco con la sua lunga e tormentata love story con Riccardo Guarnieri, Ida Platano ha lasciato lo studio insieme ad Alessandro Vicinanza, per poi tornare pochi mesi dopo single e nuova tronista del dating show di Maria De Filippi. L’esperimento della presentatrice è stato un vero successo in termini di share, ma non si può dire lo stesso per l’epilogo del percorso di Ida, che è stato a dir poco amaro. Avendo scoperto le bugie e le omissioni di Mario Cusitore, per il quale aveva inizialmente perso la testa, Ida ha lasciato il trono senza una scelta.

Mentre Mario le ha tentate tutte per riconquistarla, e ancora parla di lei certo che tra loro un domani ci sarà un futuro, Ida si è gettata a capofitto nel lavoro e ha poi intrapreso un percorso di sana alimentazioni e palestra, che ha cambiato molto il suo corpo. Finalmente in pace con sé stessa, Platano ha voluto parlare della sua patologia cronica che colpisce le gambe e si chiama ipedema, e che le fa avere gambe più pesanti e meno armoniose nonostante le lunghe sessioni di palestra. Stanca dei pregiudizi e dei commenti cattivi sulle sue gambe, Ida si è liberata di questo fardello e ha trovato sostegno nella maggior parte del popolo del web, che ha premiato il suo coraggio. Ora tuttavia, questo coraggio rischia di scadere in bisogno di attenzione e visibilità, e così Ida finisce in mezzo all’ennesima polemica. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Ida con i tacchi sul tapis roulant

Per ribadire di essersi finalmente accettata, nonostante la patologia cronica che colpisce le sue gambe e che l’ha messa in difficoltà sempre nella sua vita, Ida Platano ha deciso di pubblicare un video molto particolare. Abbracciando un trend social utilizzato da modelle e da tantissime influencer in tutto il mondo, l’ex tronista di Uomini e Donne si è filmata sul tapis roulant con un cambio di abiti, passando da un look sportivo a tacchi alti.

“Questo lo dedico a me, alla Ida che si è sempre coperta, che si è sempre nascosta. Che si è sempre vergognata di mostrare le gambe così come erano. Anni fa non avrei mai pensato di raggiungere questo livello di autostima. Ma passo dopo passo mi sono amata”.

Questa la dedica che Ida si è fatta su Instagram e che ha scatenato commenti davvero diversi. Se da una parte c’è chi continua ad apprezzare il coraggio di Ida e la voglia di mettersi in gioco anche sapendo che andrà incontro ad alcune critiche, dall’altra c’è chi crede che Platano stia esagerando per mettersi in mostra e acchiappare qualche likes.

