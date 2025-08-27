Uomini e Donne Anticipazioni, ricordate l'ex tronista Federico Mastrostefano? È uno dei nuovi cavalieri del Trono Over

News VIP

Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini e Donne, torna nel programma come cavaliere del Trono Over. Ecco le Anticipazioni.

I fan di Uomini e Donne ricorderanno senza dubbio Federico Mastrostefano, uno dei tronisti più divertenti nella storia del dating show di Maria De Filippi. Le Anticipazioni delle prime registrazioni della nuova stagione del programma di Canale 5 ci rivelano che Federico è tornato in studio, come cavaliere del trono over. Ecco i dettagli e il suo passato da tronista per chi non lo ricorda.

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano torna in studio

Era il 2008 quando Federico Mastrostefano fu nominato tronista da Maria De Filippi, al fianco di Elga Enardu e Gionatan Giannotti, dopo che il romano aveva provato a partecipare l’anno precedente come corteggiatore di Paola Frizziero. Puntata dopo puntata, Federico ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne con la sua personalità, difendendosi dagli attacchi di Gianni Sperti che non ha mai creduto nella sua sincerità, e prendendo con gioia le difese a spada tratta di Tina Cipollari che, al contrario del suo collega, lo ha sempre adorato.

L’ex nuotatore ha concluso il suo percorso, dopo baci improvvisi ed esterne davvero fantasiose tra le più costose probabilmente che la redazione mariana è stata costretta ad accollarsi negli anni, con Pamela Compagnucci ed Eliana Michelazzo. Esatto, proprio lei che anni dopo divenne l’agente di Pamela Prati e fu un personaggio chiave nel caso Mark Caltagirone, tra intrighi, domande scomode, “l’abbiamo fatto virtuale” e “mi sono sentita sposata”. Che bei tempi!

Comunque, tornando a noi, Federico ha scelto a sorpresa Pamela anche se il pubblico e quasi l’intero studio propendeva per Eliana. La loro love story, tuttavia, non è durata moltissimo anche se Federico, dopo la rottura, ha ammesso di aver conservato con lei un bellissimo rapporto di amicizia. Una rarità dato che Federico ha scelto la diretta da L’Isola dei Famosi per mollare in diretta nazionale Pamela, durante la sua partecipazione al reality show ambientato in Honduras nel 2010. Dopo questa esperienza, Mastrostefano si è allontanato dal mondo dello spettacolo, almeno fino ad oggi quando, quindici anni dopo, è tornato a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano nel trono over

A distanza di quindici anni dalla sua esperienza come tronista, Federico Mastrostefano è tornato nello studio di Uomini e Donne e a svelarlo sono le Anticipazioni della prima registrazione della nuova stagione. Federico, infatti, sarà uno dei cavalieri del parterre maschile del trono over e siamo certi che ne vedremo delle belle, perché saprà come stupirci e creare dinamiche e polemiche in studio.

Un’ottima mossa da parte di Maria che, sì è vero pesca sempre nel cappello delle sue conoscenze televisive, ma questa volta ci ripropone un vero e proprio personaggio televisivo in grado di catalizzare l’attenzione. Chissà quale dama si interessa all’ex nuotatore di Manziana, lo scopriremo nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne, quando dame e cavalieri inizieranno a sciogliersi e darsi appuntamento lontano dalle telecamere.

