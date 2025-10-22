Uomini e Donne, Gianmarco Steri rompe finalmente il silenzio sul ritorno di fiamma con Martina De Ioannon

News VIP

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, l'ex tronista di Uomini e Donne Gianmarco Steri rompe il silenzio sul ritorno di fiamma con Martina De Ioannon. Ecco cosa ha detto.

In questi giorni non si fa altro che parlare del ritorno di fiamma tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. Dopo le reazioni furiose dei rispettivi ex fidanzati, Cristina Ferrara e Ciro Solimeno, l’ex tronista di Uomini e Donne ha finalmente preso parola per commentare direttamente la questione.

Uomini e Donne, Gianmarco rompe il silenzio

È esploso un quadrilatero infuocato tra alcuni dei protagonisti di Uomini e Donne più amati degli ultimi anni. Gianmarco Steri ha lasciato Cristina Ferrara dopo tre mesi di relazione, mentre Martina De Ioannon ha messo fine alla convivenza con Ciro Solimeno dopo otto mesi dalla scelta nello studio del dating show di Maria De Filippi. Ed ecco che Martina e Gianmarco hanno ripreso a vedersi segretamente, anche se il ritorno di fiamma è diventato pubblico grazie alle foto del bacio in pubblico che si sono scambiati pochi giorni fa. Ciro ha sbottato lanciando pesantissime accuse a Martina, che secondo lui avrebbe mentito spudoratamente negli ultimi giorni insieme, e stessa cosa ha fatto Cristina accusando Gianmarco di averla presa in giro e lasciata con scuse non reali, solo perché non ha avuto il coraggio di ammettere che pensava ancora a De Ioannon.

In tutto questo, Cristina sembra stia frequentando Raoul Dumitras ovvero l’ex fidanzato di Martina con il quale ha preso parte a Temptation Island, insomma veramente una situazione intricata e piena di colpi di scena, possiamo dire molto più interessante di quello che stiamo vedendo nelle ultime puntate di Uomini e Donne su Canale 5. Mentre Martina ha scelto di parlare per metafore, senza esporsi veramente su Instagram, Gianmarco ha finalmente rotto il silenzio sulla spinosa questione.

Uomini e Donne, Gianmarco si difende: “Nulla di cui vergognarsi”

Quando è esplosa la notizia del ritorno di fiamma tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri il pubblico di Uomini e Donne è esploso. Sono tanti, infatti, gli spettatori che avrebbero voluto vederli immediatamente insieme e sono rimasti male quando la romana ha scelto Ciro Solimeno invece dell’affascinante barbiere. Certo, c’è anche chi invece sostiene Ciro e Cristina Ferrara come parte lesa, avendo trovato il comportamento dei due ex tronisti irrispettoso e di poco tatto. Nel frattempo, tramite Lorenzo Pugnaloni, scopriamo che Gianmarco ha deciso di esporsi per la prima volta sulla questione, replicando alle accuse di una fan.

“Non c’è nulla di cui vergognarsi, tante stupidaggini vengono scritte solo per cavalcare un momento, quando la realtà è molto più semplice di ciò che si sta raccontando […] Ci sarà un momento in cui si farà chiarezza ma non ora. Non c’è stato nessun comportamento sbagliato e irrispettoso”.

Insomma, Steri ha promesso che presto lui e Martina faranno chiarezza sulla questione. Forse stanno aspettando di essere nelle sedi opportune ovvero a Verissimo? Certo è un peccato quando succedono queste cose e non possiamo più usufruire nell’ascensore gold di Barbarella, che con questi quattro avrebbe fatto uno share stellare.

