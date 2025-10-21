TGCom24
Uomini e Donne, Ciro Solimeno sbotta contro Martina De Ioannon: "Mi ha preso in giro fino all’ultimo secondo!"

Anita Nurzia

Ciro Solimeno deluso dall'ex tronista di Uomini e Donne, Martina De Ioannon: "Non avrei mai permesso una cosa simile"

Uomini e Donne, Ciro Solimeno sbotta contro Martina De Ioannon: "Mi ha preso in giro fino all’ultimo secondo!"

Il clima tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne continua a scaldarsi. Dopo le recenti foto che ritraggono Martina De Ioannon insieme a Gianmarco Steri, l’ex fidanzato della tronista, Ciro Solimeno, ha deciso di rompere il silenzio con parole durissime.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno furioso con Martina De Ioannon

L’ex corteggiatore, che aveva già raccontato a Lorenzo Pugnaloni i retroscena della loro separazione e il primo riavvicinamento tra Martina e Gianmarco avvenuto in discoteca, questa volta ha scelto di sfogarsi apertamente tramite una dichiarazione rilasciata ad Amedeo Venza.

Visibilmente deluso e ferito, Ciro ha voluto chiarire la sua posizione e respingere con forza le insinuazioni secondo cui sarebbe stato al corrente del flirt tra la sua ex e l’ex rivale in amore. Solimeno non si è risparmiato e, senza filtri, ha raccontato la sua versione dei fatti:

“Se davvero avessi saputo che dal 15 settembre si sentiva già con Gianmarco, pensate che avrei fatto venire la mia famiglia a Roma il 13 e il 14? È surreale solo immaginarlo. Non l’avrei mai permesso, non avrebbe avuto senso.”

Parole cariche di amarezza, che lasciano intendere quanto la scoperta della relazione tra Martina e Gianmarco lo abbia colpito nel profondo.

L’ex corteggiatore ha poi rincarato la dose, sottolineando di essersi sentito tradito non solo come uomo, ma anche come persona che aveva creduto sinceramente nel loro legame:

“Davvero qualcuno può credere che io sapessi tutto, che accettassi quella situazione e nello stesso tempo continuassi a vivere serenamente la mia vita con lei? Sarebbe stata una situazione che non mi avrebbe portato a nulla, se non a passare per coglione davanti a tutti. È lei invece che mi ha preso in giro fino all’ultimo secondo, fino all’ultimo minuto, fino a quando siamo stati insieme l’ultima volta. Ha sfruttato tutto quello che poteva sfruttare, senza un minimo di rispetto per quello che c’era stato.”

Una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi sul suo stato d’animo: Ciro si sente ingannato e deluso, convinto che Martina abbia portato avanti la relazione solo per convenienza o per salvare le apparenze. Infine, l'ex corteggiatore campano ha voluto ribadire la sua trasparenza e il suo senso di dignità, prendendo le distanze da chi lo ha accusato di essere stato complice o ingenuo:

“È semplicemente impossibile credere che io potessi sapere e far finta di niente. Chi mi conosce sa che non è da me.”

Il legame tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon era nato sotto i riflettori di Uomini e Donne, dove lui si era distinto per il suo carattere deciso e per l’interesse sincero mostrato nei confronti della tronista. Dopo la scelta, la coppia sembrava affiatata, ma col tempo qualcosa si è incrinato. Le recenti foto di Martina con Gianmarco Steri, ex corteggiatore e poi tronista, hanno riaperto vecchie ferite e scatenato la rabbia di Ciro che ci tiene a dire la sua verità.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

