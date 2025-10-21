Uomini e Donne, Cristina Ferrara rompe il silenzio dopo il bacio tra Gianmarco e Martina: "Mi ha preso in giro"

News VIP

Cristina Ferrara, ex scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sulla nuova frequentazione tra l'ex tronista e Martina De Ioannon!

Dopo le ultime segnalazioni e la foto che conferma la frequentazione tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, Cristina Ferrara ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua su quanto successo. L'ex scelta del tronista romano ha voluto aggiungere alcuni dettagli su quanto accaduto tra lei e Steri e si è difesa dalle ultime accuse nei suoi confronti.

Uomini e Donne, Cristina Ferrara rompe il silenzio dopo le ultime vicende

La complicata situazione che si è creata tra alcuni protagonisti dell'edizione 2024/2025 di Uomini e Donne si è ingarbugliata ancora di più con i rumors di una frequentazione tra Cristina Ferrara e Raul Dumitras.

Secondo alcune segnalazioni, infatti, l'ex scelta di Steri e l'ex storico fidanzato di Martina De Ioannon avrebbero iniziato un flirt e sarebbero stati alcuni indizi sui social a confermarlo. Intanto, però, Cristina ha scelto di rompere il silenzio dopo le ultime vicende: l'ex corteggiatrice salernitana, infatti, ha scoperto dall'intervista di Ciro Solimeno a Lorenzo Pugnaloni che Martina e Gianmarco hanno iniziato a frequentarsi e che l'interesse del tronista romano non è mai del tutto svanito.

Perciò, dietro la rottura dell'ex corteggiatrice e di Steri non c'erano i continui litigi e le incomprensioni, ma l'amore per un'altra donna che non si è mai sopito. Cristina Ferrara ha perciò deciso di rompere il silenzio e ha pubblicato un lungo sfogo sui social, ammettendo di sentirsi presa in giro da Gianmarco Steri e che non era arrabbiata per la frequentazione tra Steri e Martina, ma piuttosto perché l'ex tronista "ha giocato sporco" con lei e i suoi sentimenti. Cristina ha poi lanciato una frecciatina all'ex fidanzato, dicendo che "non ha persouna storia...ha solo perso la maschera".

Uomini e Donne, Cristina ammette: "Mi sento presa in giro"

Nel suo lungo sfogo sui social, Cristina Ferrara ha deciso di rompere il silenzio perché stanca delle insinuazioni e delle continue voci che circolavano sul suo conto. Dopo la scoperta della frequentazione tra Martina e Gianmarco, Cristina ha voluto replicare a quello che stava succedendo e ha ammesso di essere delusa da ciò che ha visto sui social: "Non c’è nulla di male se ‘l’amore’ trionfa altrove, ma giocare sporco è un altro discorso. Chi lascia una relazione facendo credere che fosse colpa dei litigi, mentre sapeva benissimo di portare avanti qualcosa di facciata, non ha perso una storia… ha solo perso la maschera".

L'ex corteggiatrice ha annunciato che finalmente ha messo insieme tutti i tasselli delle ultime vicende e che non ha mai avuto dubbi che le risposte sarebbero arrivate prima o poi. Cristina ha poi concluso che per diverso tempo si è sentita sbagliata e si è data la colpa per la fine della storia con Gianmarco, ma alla fine tutto è venuto a galla: "Per un po’ ho pensato di essere io quella sbagliata. Ora so che ci avevo visto lungo".

Infine, a Gianmarco Steri ha augurato di "riuscire a essere finalmente sé stesso", perché "vivere per compiacere gli altri o per mantenere una facciata è la cosa peggiore che si possa fare. E se adesso ha trovato la sua serenità, gli auguro che sia autentica. Non entro nei dettagli, perché ho troppa empatia e finirei per provare io la vergogna che dovrebbero provare altre persone. E quindi mi fermo qui”.

