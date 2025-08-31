Uomini e Donne, ecco quando saranno registrate le nuove puntate del dating show

News VIP

In attesa di veder tornare in onda Uomini e Donne, ecco quando saranno registrate le prossime puntate del dating show di Maria De Filippi!

Manca sempre meno all'inizio della prossima edizione di Uomini e Donne: il dating show di Canale 5 tornerà in onda da lunedì 22 settembre alle ore 14.45 e ritroveremo molti dei protagonisti del trono over, oltre a fare la conoscenza dei primi due tronisti della stagione. Nel frattempo, Lorenzo Pugnaloni ha rivelato quando saranno registrate le nuove puntate del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, ecco quando si registreranno le nuove puntate

La prossima stagione di Uomini e Donne promette di regalare non poche emozioni: nelle prime registrazioni sono stati svelati i nomi di due dei nuovi tronisti che siederanno sull'iconica sedia rossa: parliamo di Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Il primo è un volto già noto, dato che ha conquistato il cuore delle spettatrici di Temptation Island, nel quale ha avuto il ruolo di tentatore. La seconda è una giovane palermitana dal carattere solare e allegro.

Nelle prime registrazioni, i due hanno già avuto modo di conoscere alcuni dei corteggiatori che sono scesi a conoscerli, ma per scoprire come saranno andati i primi incontri, dovremo attendere le nuove registrazioni. Come rivelato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, la prossima settimana si registreranno nuove puntate di Uomini e Donne. Le date scelte per questa settimana sono lunedì 1° settembre e martedì 2 settembre. In vista delle nuove registrazioni proviamo a ricapitolare insieme cosa è aaccaduto nei giorni di riprese del dating show, avvenute la scorsa settimana.

Uomini e Donne, nuove registrazioni in arrivo: ecco cos'è successo fino a oggi

In attesa delle anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, previste per il 1° e 2 settembre, nelle prime puntate gli studi Elios hanno già avuto modo di accendersi per i conflitti tra i protagonisti del trono over. Gemma Galgani ha fatto ritorno in studio e ha avuto un immediato confronto con Arcangelo, il quale in maniera confusa ha lasciato intendere di essere ancora interessato a un caffé con la dama, per poi ritrattare e confermare di non voler portare avanti alcuna conoscenza.

Un altro cavaliere ha fatto imbufalire Tina Cipollari, appellandola con il nomignolo "panzarottina" e scatenando la furia della storica opinionista. Ospiti in studio sono stati, tra i tanti, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone con il loro bambino, nato da qualche settimana, oltre a Giuseppe, protagonista di un acceso confronto con Rosanna, al termine del quale l'ex cavaliere ha lasciato il programma, essendosi fidanzato con una donna al di fuori del mondo dello spettacolo.

Le prossime registrazioni di Uomini e Donne dovrebbero regalarci anche i tanto attesi confronti tra alcuni dei protagonisti di Temptation Island: i fan, infatti, non vedono l'ora di scoprire come si sono evoluti i rapporti tra alcuni dei protagonisti del docu-reality e se i rumors su eventuali rotture o ritorni di fiamma sono soltanto voci o corrispondono alla realtà. Molta attesa, infine, anche per l'annuncio dei nuovi tronisti che affiancheranno Flavio e Cristiana: uno dei nomi più gettonati riguarda proprio un'ex protagonista di Temptation Island, Sarah, alla quale Maria De Filippi potrebbe aver proposto di sedere sulla sedia rossa.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne