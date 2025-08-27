TGCom24
Uomini e Donne, anticipazioni Tina Cipollari furiosa contro un cavaliere che l'ha chiamata "panzerottina"

Anita Nurzia

Oggi, mercoledì 27 agosto 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni del dating show di Canale 5.

Oggi, mercoledì 27 agosto 2025, si sono registrate le nuove puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Accanto a lei, come sempre, gli immancabili opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, pronti a commentare e movimentare le dinamiche in studio.

Uomini e Donne, anticipazioni: la rabbia di Tina e nuovi confronti nel trono over

Dopo la registrazione di ieri, questo pomeriggio negli studi di Uomini e Donne si è tornato a registrare e, come sempre, non sono mancati colpi di scena, confronti e battibecchi destinati a far discutere.

Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, in studio ci sono stati due faccia a faccia importanti. Il primo tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci, tornati per chiarire dopo l’uscita estiva che non ha portato a nulla di concreto. I due hanno confermato la fine definitiva della loro relazione. Il secondo confronto, invece, ha visto protagonisti Cinzia e Antonio, che hanno messo un punto alla loro conoscenza.

Non sono mancate delusioni: Federico (over) aveva programmato un’uscita con Rosanna, ma lei ha preferito voltarsi verso un nuovo cavaliere, Simone, lasciandolo letteralmente a bocca asciutta.

Grande assente della giornata è stata Ida Platano, impegnata altrove, mentre a movimentare lo studio ci ha pensato Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, è andata su tutte le furie contro Pasquale, cavaliere vicino a Gemma Galgani, che nella registrazione precedente l’aveva soprannominata ironicamente “panzerottina”. Per alleggerire i toni, Pasquale e Gemma hanno persino portato in studio dei panzerotti, ma la battuta non è stata accolta bene da Tina, che ha reagito con la sua solita grinta.

Sul fronte delle nuove conoscenze, Cristiana ha fatto una prima esterna con Federico, definita da entrambi una chiacchierata conoscitiva, mentre Flavio sembra aver trovato un’intesa promettente con una nuova dama: il feeling è apparso subito evidente.

