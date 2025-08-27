Uomini e Donne, anticipazioni Tina Cipollari furiosa contro un cavaliere che l'ha chiamata "panzerottina"
Oggi, mercoledì 27 agosto 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni del dating show di Canale 5.
Oggi, mercoledì 27 agosto 2025, si sono registrate le nuove puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Accanto a lei, come sempre, gli immancabili opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, pronti a commentare e movimentare le dinamiche in studio.
Uomini e Donne, anticipazioni: la rabbia di Tina e nuovi confronti nel trono over
Dopo la registrazione di ieri, questo pomeriggio negli studi di Uomini e Donne si è tornato a registrare e, come sempre, non sono mancati colpi di scena, confronti e battibecchi destinati a far discutere.
Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, in studio ci sono stati due faccia a faccia importanti. Il primo tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci, tornati per chiarire dopo l’uscita estiva che non ha portato a nulla di concreto. I due hanno confermato la fine definitiva della loro relazione. Il secondo confronto, invece, ha visto protagonisti Cinzia e Antonio, che hanno messo un punto alla loro conoscenza.
Non sono mancate delusioni: Federico (over) aveva programmato un’uscita con Rosanna, ma lei ha preferito voltarsi verso un nuovo cavaliere, Simone, lasciandolo letteralmente a bocca asciutta.
Grande assente della giornata è stata Ida Platano, impegnata altrove, mentre a movimentare lo studio ci ha pensato Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, è andata su tutte le furie contro Pasquale, cavaliere vicino a
Sul fronte delle nuove conoscenze, Cristiana ha fatto una prima esterna con Federico, definita da entrambi una chiacchierata conoscitiva, mentre Flavio sembra aver trovato un’intesa promettente con una nuova dama: il feeling è apparso subito evidente.
Scopri le ultime news su Uomini e Donne.