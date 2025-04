Uomini e Donne, Damiano Foti svela perché ha deciso di abbandonare il programma

News VIP

L'ex cavalieredi Uomini e Donne Damiano Foti ha raccontato perché ha deciso di abbandonare il dating show! Ecco cosa ha dichiarato!

Damiano Foti è stato uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne dell'attuale edizione del programma condotto da Maria De Filippi. Dopo aver intrattenuto alcune conoscenze con diverse dame del parterre, il cavaliere ha deciso di abbandonare il programma, come mostrato nella puntata del dating show andata in onda oggi, lunedì 7 aprile.

Uomini e Donne, Damiano Foti ha abbandonato il programma: ecco perché

Il cavaliere siciliano ha deciso di abbandonare Uomini e Donne nel corso della puntata andata in onda oggi, lunedì 7 aprile, su Canale 5. Sin dal suo ingresso nel dating show, Damiano Foti ha attirato l'attenzione di alcune dame, come Morena Farfante e Gloria Nicoletti, ma pur avendole conosciute entrambe ha deciso di non proseguire la loro conoscenza. Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, per Damiano Foti è scesa anche una nuova aspirante dama, Flavia, che il cavaliere ha deciso di conoscere e con la quale ha trascorso una notte, ma senza che tra loro ci sia stata alcuna intimità. Le dichiarazioni al centro studio di Foti e della dama hanno provocato gli attacchi degli opinionisti nei loro confronti, al punto che Damiano Foti ha deciso di abbandonare la trasmissione.

Damiano Foti ha raccontato ai microfoni di Casa Lollo delle motivazioni che l'hanno spinto a prendere questa decisione, dichiarando che dopo gli ultimi scontri con gli opinionisti aveva realizzato di non riuscire più a divertirsi nel dating show come prima: "Non è più una sensazione piacevole, non è più una cosa che ti entusiama, mi sono detto, perciò, non hai più motivo di restare qui". Il cavaliere ha svelato che essendosi alzato senza salutare è stato intercettato dalle telecamere e dalla redazione del dating show, che ha chiesto a Damiano di rientrare in studio per poter almeno dare una sua spiegazione e le motivazioni che lo spingevano ad abbandonare la trasmissione.

Il cavaliere ha proseguito dichiarando di aver lavorato molto su sé stesso negli ultimi anni e che i continui attacchi che ha ricevuto lo hanno spinto a dubitare di sé stesso e dei suoi miglioramenti: "Non ci tengo a perdere la pazienza, ho fatto un grande lavoro su me stesso per non perderla più".

Uomini e Donne, Damiano Foti svela perché ha deciso di abbandonare il dating show

Su Instagram, Damiano Foti ha aggiunto altri dettagli sul suo addio a Uomini e Donne: il cavaliere ha risposto alle domande dei followers, spiegando tra le altre cose perché ha deciso di abbandonare la trasmissione. Sui social, l'ex cavaliere ha ammesso di non aver più lo stimolo per conoscere nuove persone nel programma e che ha perciò preferito lasciare il trono over: "Ho avuto questa possibilità e mi stimilava l'idea di conoscere nuove persone al di fuori della mia realtà e di posti diversi dal mio, magari sarebbe stata la volta buona che trovavo la persona giusta".

Essendo stato duramente attaccato per il suo comportamento, Damiano Foti ha replicato infastidito che era sempre stato sincero e ha aggiunto "ma vi rendete conto che state guardando tv? Avete sei anni?". Infastidito, ha ammesso di essere stanco di questi attacchi e che non aveva intenzione di combattere per qualcosa come l'essere presente in tv e ha consigliato ai followers di non giungere a conclusioni affrettate: "Ho dimostrato a me stesso chi sono, voi non lo sapete? Sti ca***. Vi sembro poco umile perché non perdo la dignità stando in tv? Ancora più sti ca***".

Damiano Foti ha anche lanciato una velata frecciatina a Gianni Sperti e Tina Cipollari, accusandoli di intentare i processi "che si fanno a Forum", ma ricordando che è necessario avere delle prove per accusare qualcuno. Tuttavia, ha anche voluto spendere parole di stima per Maria De Filippi, ammettendo che qualsiasi sua decisione è presa per il bene del programma e che questo "fa di lei una professionista che si immola per il suo ruolo, andando anche contro i suoi principi".

