Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Damiano si dà alla fuga, ma avrà salvato la faccia?

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 7 aprile 2025 su Canale 5, Damiano Foti lascia il programma tra mille polemiche, primo avvicinamento significativo per Gianmarco Steri e Nadia.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 7 aprile 2025 su Canale 5, Luana e Giovanni confermano di piacersi molto con grande disappunto da parte di Alessio Pilli Stella. Mentre Agnese prova ad incastrare Giuseppe con un fuori onda, Damiano Foti se ne va con la coda tra le gambe e tante polemiche. Nadia e Gianmarco finalmente passano un'esterna più dolce ma lui ha qualche dubbio.

Uomini e Donne: Luana e Giovanni, nuovo flirt

La puntata di Uomini e Donne si apre con Luana, che è uscita con Gabriele e Giovanni, due cavalieri davvero agli antipodi. La dama ha chiesto il numero a Gabriele, ma dopo il loro incontro ha concluso che si tratta di un uomo dolce ed elegante, che potrebbe essere per lei solamente un amico. Il cavaliere non ha preso benissimo le parole di Luana, mostrandosi infastidito e sottolineando che il numero glielo ha chiesto lei. Tra Luana e Giovanni, invece, c’è stata complicità anche a livello fisico sin da subito. Nessuno se lo sarebbe aspettato, dato che il cavaliere sembra innamorato di praticamente ogni donna che incontra, quindi nulla di nuovo. Comunque, tra i due c’è stato un lungo bacio nella camera della dama ma entrambi giurano che non c’è stato altro.

Dopo qualche minuto durante il quale Rosanna prende la parola tanto per provare ad attaccare Sabrina Zago o forse sperando che la telecamera possa inquadrare le due incredibilmente folte ciglia finte, Giovanni ribadisce che Luana gli piace tantissimo come donna e quindi continua la sua conoscenza, non prima dell’intervento di Bradley Cooper ovvero Alessio Pilli Stella, che qualcosa sulla dama doveva pur dire per ribadire il suo predominio. Maria De Filippi ci serve il tè con i biscotti di questa puntata di Uomini e Donne, con un video della puntata precedente che mostra un dialogo tra Agnese e Giuseppe. La dama ha perso ormai ogni credibilità agli occhi del pubblico, dato che si sta palesemente andando a cercare queste situazioni altrimenti che motivo avrebbe di parlare con Giuseppe? Lui comunque si fa un clamoroso autogol quasi pregando Agnese di uscire con lui, mentre in studio aveva appena detto di voler uscire solo con Rosanna.

Uomini e Donne: Damiano se ne va, e menomale

Torniamo a Damiano Foti che, dopo aver raccontato della sua notte in albergo con Flavia trascorsa solo a dormire insieme, è stato preso di mira da Morena Farfante e Gloria Nicoletti, perdendo la pazienza con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che l’hanno massacrato. Damiano è uscito dallo studio e Maria De Filippi ha raccontato che il cavaliere si è sfogato in un confessionale, poi torna in studio con la faccia da cane bastonato pronto a fare appello a percorsi di psicoterapia e altro per spiegare perché vuole lasciare Uomini e Donne. Morena e Gloria non mostrano pietà e mettono in dubbio le parole di Damiano, e secondo Tina è perché fuori ha qualcuno che lo aspetta altrimenti non si spiegherebbe la sua forte reazione. Momento brutto quando parla con Flavia come se fosse una sua fan, guardandola con finti occhi dolci mentre la scarica dopo aver dormito con lei una notte intera. Torniamo ad Agnese che riceve una sorpresa: Vincenzo, che ha lasciato neppure tre mesi fa il programma con un’altra convinto di essere innamorato, è tornato single e vuole corteggiarla. In realtà, la dama fa sapere che Vincenzo l’aveva già contattata e quindi sapeva che sarebbe sceso per lei, e di nutrire dubbi sulla sua presenza in studio. Comunque passiamo brevemente a Pierpaolo e Gemma, entrambi sempre più confusi e lasciamo il trono over per addentrarci nel trono classico.

Uomini e Donne, Gianmarco si avvicina a Nadia

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gianmarco Steri è uscito in esterna con Nadia Di Diodato e, clamoroso, per la prima volta i due non si prendono a parolacce o litigano. Esterna carina, dolce, Nadia non ci dice assolutamente nulla ma a quanto pare per Gianmarco non è lo stesso, dato che in studio ammette di essersi frenato nei suoi confronti. Steri ammette di trovare Nadia una persona molto passionale ma poi non si avvicina in alcun modo con lui fisicamente, cosa che gli mette qualche dubbio pur comprendendo le sue ragioni. Noi no Gianmarco, noi non le comprendiamo onestamente, ma saranno punti di vista diversi! Vedendola stranamente silenziosa, il tronista interroga Cristina Ferrara e lei fa scena muta facendolo decisamente irritare, ma Gianni Sperti la difende e fa notare che forse la corteggiatrice è semplicemente in difficoltà.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.