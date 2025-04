Uomini e Donne, Cosimo Dadorante: "Il primo appuntamento con Tina è stato il giorno più bello della mia vita"

News VIP

Il corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne, Cosimo Dadorante si è raccontato al magazine ufficiale della rivista. Ecco cosa ha rivelato!

Cosimo Dadorante è il corteggiatore di Tina Cipollari e si è raccontato in un'intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne: il divertente e galante corteggiatore ha già dato prova di saper stare al gioco e si è prestato a volare in giro per il mondo con la sua bella tronista/opinionista. Al magazine del dating show ha rivelato alcuni dettagli della sua vita e di come la prima esterna con Tina sia stata "uno dei giorni più belli della sua vita".

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante si racconta al magazine

Il corteggiatore Cosimo Dadorante è attualmente l'unico a continuare a conquistare il cuore di Tina Cipollari: il suo trono, infatti, vedeva inizialmente tre aspiranti innamorati, ma alla fine della corsa, soltanto il simpatico e alla mano Cosimo è rimasto per dimostrare al suo "cuoricino", com'è solito chiamare l'opinionista, di poterla conquistare. Al magazine di Uomini e Donne, Cosimo ha raccontato della sua vita: i suoi genitori - che Tina ha conosciuto - sono due agricoltori e la sua famiglia è sempre stata molto umile, però fin da piccolo ha sempre avuto una passione per l'elettronica, tanto da trascorrere ore a smontare tutti gli elettrodomestici di casa e ha sempre avuto un occhio per le attività commerciali: "Da piccolo raccoglievo i giornaletti che i miei famigliari non leggevano più e li vendevo fuori dal portone di casa mia".

A sedici anni inizia a lavorare come DJ, poi con alcuni amici ha messo in piedi un'attività con cui montava impianti stereo nelle auto e la passione per l'elettronica lo ha spinto a diplomarsi in elettronica e telecomunicazioni. Ha poi aperto un negozio di informatica con 500mila lire che la madre gli aveva dato: "Ho iniziato poi la formazione professionale e da lì onestamente anche un po' ignaro dei margini e del tipo di lavoro e responsabilità che avrebbe comportato, non ho esitato a rimboccarmi le maniche".

Il corteggiatore ha ammesso che i soldi non gli sono mai mancati, anche perché "quando si semina bene, quando si è generosi" e che i soldi sono importanti se si vuole avere una vita agiata, ma ha anche rivelato che per lui non sono mai stati importanti, perché "i miei genitori mi hanno insegnato che i soldi non fanno la felicità, si può essere felici anche seduti su un asciugamano, sulla sabbia, bevendo una birra con la donna amata al fianco".

Uomini e Donne, Cosimo e l'amore per Tina: "Il nostro incontro uno dei più belli della mia vita"

A proposito di amore, Cosimo ha anche parlato di un suo grande amore del passato: una ragazza di Tenerife, di cui era profondamente innamorato, ma che purtroppo aveva dovuto lasciare a causa della distanza fisica tra loro. "L'amore va alimentato ogni giorno come una fiamma" ha dichiarato il corteggiatore, che non si è mai risparmiato nel corteggiare le sue donne, riempiendole di regali e viaggi in giro per il mondo. Questo suo comportamento nasce dalla convinzione che ogni uomo dovrebbe saper amare e coccolare così la donna amata: "Prendersi cura di loro, essere presente, risolvere i loro problemi", per Cosimo questo è uno degli obiettivi della vita di un uomo.

Parlando di regali, Dadorante ha rivelato che il più costoso che ha fatto a una donna è stata una macchina e che la sua natura generosa non sempre è stata ben accolta dalle donne che corteggiava. Finora, ha raccontato il corteggiatore, in amore non è mai stato molto fortunato e spera perciò di poter avere maggior fortuna, con la sua Tina Cipollari. Sull'opinionista ha dichiarato, in maniera molto galante e romantica, che il giorno in cui l'ha vista per la prima volta è stato uno dei giorni più belli della sua vita: "Non parlo di uno sguardo di amore, ma di quello di una persona che ha capito chi sono e che voleva accogliermi nel suo mondo per darmi la grande opportunità di conoscerla e il grande onore di portarla a cena".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne