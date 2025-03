Uomini e Donne, anticipazioni: Cosimo presenta i suoi genitori a Tina Cipollari

News VIP

Ieri, lunedì' 10 marzo 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni trono over

I riflettori si sono accesi principalmente sulle vicende del trono over, lasciando ampio spazio alle storie e alle dinamiche tra dame e cavalieri. Un'attenzione particolare è stata dedicata a Sabrina Zago e Giuseppe, con oltre un'ora della puntata riservata al loro confronto. Sabrina ha rivelato di aver bloccato Giuseppe su tutti i canali di comunicazione, mentre lui, nel frattempo, ha proseguito la sua conoscenza con due dame, una delle quali si chiama Lucia. Al centro studio, il cavaliere ha raccontato dettagliatamente come si sono svolte le sue uscite, cercando di chiarire la situazione.

Anche Gemma Galgani è stata protagonista della registrazione grazie alla sua esterna con Orlando. Tuttavia, la loro conoscenza è stata subito bersaglio di Tina Cipollari, che ha criticato il cavaliere per non aver baciato la dama. Secondo l'opinionista, se Orlando è realmente interessato a Gemma, come sostiene, dovrebbe dimostrare anche un coinvolgimento fisico.

Nel frattempo, si è creato un nuovo intreccio amoroso: Damiano, che fino a poco tempo fa frequentava Morena Farfante, ha iniziato una nuova conoscenza con Gloria Nicoletti, e tra i due è subito scattato un bacio. Questa svolta ha spinto Morena a lasciare il centro studio, visibilmente infastidita, e a tornare al suo posto.

Un'altra sorpresa della registrazione è stata l'esterna tra Tina Cipollari e Cosimo Dadorante. I due sono stati insieme in Puglia, a Mesagne, dove Tina ha avuto l'opportunità di conoscere i genitori di Cosimo. Il cavaliere è apparso entusiasta e ha persino annunciato di voler portare Tina a Madrid, con l’intenzione di farle un regalo speciale da Bulgari. Maria De Filippi, scherzando, ha commentato che Cosimo sta spendendo fin troppi soldi per la Cipollari.

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico

Sul fronte del trono classico, Gianmarco Steri continua a essere al centro dell’attenzione. Nella precedente registrazione aveva dichiarato che la ragazza che lo attrae di più fisicamente è Cristina Ferrara, una rivelazione che aveva spinto Francesca Polizzi ad abbandonare lo studio. Questa volta, Gianmarco ha portato in esterna sia Nadia che Cristina. L’esterna con Cristina si è svolta in piscina, un momento carico di complicità e forte attrazione fisica, segno evidente della grande chimica tra loro. In studio, però, Nadia ha criticato Cristina, accusandola di un approccio troppo esplicito nel corteggiamento.

Francesca, nonostante la delusione, era presente in studio ma non c’è stata alcuna esterna chiarificatrice tra lei e Gianmarco. Durante la puntata, ha chiesto di avere un confronto con lui, ma Gianmarco ha ribadito di non essere il tipo di uomo che rincorre una donna se decide di andarsene. Francesca si è lamentata, ammettendo di sentirsi ignorata, mentre Gianmarco ha confermato di aver scelto consapevolmente di non dedicarle attenzioni né di portarla in esterna. Ne è nata una discussione piuttosto accesa, con posizioni ormai molto distanti tra loro.

