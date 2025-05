Uomini e Donne Anticipazioni: Gianmarco Steri pronto alla scelta, due coppie del trono over lasciano insieme il programma

News VIP

Ieri, lunedì 5 maggio, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo insieme cosa è successo nel trono classico, con Gianmarco Steri pronto alla scelta, e nel trono over, dove due coppie hanno deciso di lasciare insieme il programma.

Si sono tenute ieri, lunedì 5 maggio 2025, le nuove registrazioni di Uomini e Donne, ma cosa è successo in studio? Scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate sul trono di Gianmarco Steri, e sui protagonisti del trono over del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne Anticipazioni: Gianmarco Steri annuncia quando farà la scelta

Come svelato da Lorenzo Pugnaloni nelle sue Anticipazioni, nelle puntate di Uomini e Donne che si sono registrate ieri, lunedì 5 maggio, Gianmarco Steri ha annunciato la scelta. Uno dei momenti più attesi del trono classico avverrà nella prossima registrazione, l'ultima di questa edizione, che si terrà molto probabilmente domenica 11 maggio.

In studio Gianmarco ha ballato sia con Nadia Di Diodato che con Cristina Ferrara, ma non ha organizzato nessuna esterna. Entrambe le corteggiatrici hanno rivelato cosa provano in vista della scelta: "Hanno raccontato – entrambe – che hanno parlato in famiglia di Gianmarco e a come potrebbe essere “la storia” al di fuori". Rispetto ai primi confronti, molto accesi, sia Nadia sia Cristina erano molto tranquille e Gianni Sperti si è complimentato con loro per il rispetto che hanno dimostrato reciprocamente. Al contrario, Tina Cipollari avrebbe voluto vedere maggior "tensione", dato che entrambe le corteggiatrici erano molto serene.

Altri dettagli sulle Anticipazioni sono state riferite da Gemma Palagi: sia Cristina sia Nadia hanno rivelato di aver parlato con le rispettive madri, che hanno consigliato loro di vivere con tranquillità il momento. Tina ha criticato molto entrambe, soprattutto Nadia, che nella precedente puntata era apparsa in lacrime e inconsolabile. Maria De Filippi ha mostrato anche un video di Enzakkione, miglior amico di Gianmarco, che scherzando commentava che finalmente il tronista era pronto: "Maria, ce l'abbiamo fatta!".

Uomini e Donne: guarda il video delle Anticipazioni!

Anticipazioni Uomini e Donne: due coppie del trono over lasciano il programma

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, il trono over ha visto la nascita di due nuove coppie che lasciano perciò insieme il programma. Si tratta di Morena Farfante e Francesco, ma anche di Guido e Gloria Nicoletti. Quest'ultima coppia ha richiesto un po' più di tempo, perché Guido si era ingelosito vedendo un cavaliere chiedere a Gloria di ballare e aveva abbandonato lo studio, andando dietro le quinte.

Spazio anche ad Arcangelo, che è uscito con Cinzia e Marina e ha ribadito di non voler più frequentare Gemma Galgani. Marina e Tina Cipollari sono state protagoniste di un'accesa discussione, tanto che la dama è scoppiata a piangere e decide di chiudere con Arcangelo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne