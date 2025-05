Uomini e Donne Anticipazioni, Gianmarco Steri annuncia la scelta e fa una rivelazione su una Corteggiatrice

News VIP

Nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne, Gianmarco Steri annuncia di essere pronto a fare la sua scelta. Ecco tutte le Anticipazioni dettagliate sul trono classico e il Trono over.

Si sono tenute ieri, domenica 4 maggio 2025, le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni dettagliate e cosa accadrà ai protagonisti del trono classico e del trono over, per le puntate del dating show di Maria De Filippi presto in onda su Canale 5. Mentre Gianmarco Steri annuncia di essere pronto alla scelta, agitando le corteggiatrici Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, Morena Farfante rimane scottata e delusa.

Anticipazioni trono classico Uomini e Donne

Cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne? Si sono tenute poche ore fa le registrazioni e grazie a Gemma Palagi e Lorenzo Pugnaloni conosciamo le Anticipazioni dettagliate che riguardano i protagonisti del trono over e del trono classico. Partiamo con il trono di Gianmarco Steri. Il romano è stato sorpreso da Nadia Di Diodato, che gli ha organizzato un’improvvisata nel suo negozio a Roma in occasione del compleanno, portandogli anche una torta. Gianmarco era molto emozionato e le ha presentato anche tutti i suoi collegi. Nadia, inoltre, gli ha fatto anche un altro regalo ovvero una foto della loro esterna.

Anche Cristina Ferrara organizza un’esterna per Steri, con l’aiuto dei suoi amici di sempre come Enzakkione. Durante l’esterna, Gianmarco ha chiesto a Cristina come si vede con lui lontano dalle telecamere ma lei ha risposto che ancora non lo sa, facendolo infuriare. Il tronista, infatti, ha accusato la corteggiatrice di dare sempre risposte vaghe. Per questo, commentando le esterne in studio, Gianmarco ha ammesso che Nadia gli arriva di più e lei si è emozionata. Cristina si è difesa, spiegando di non volersi aprire del tutto fino a che non sarà lei la scelta, ma si è mostrata anche molto demoralizzata per le critiche.

Gianmarco ha annunciato di essere pronto alla scelta: passerà con entrambe le corteggiatrici una giornata intera e poi prenderà la sua decisione, anche se ha confidato di avere già le idee chiare. Cristina crede che non sarà lei la scelta mentre Nadia crede che sarà la rivale e si è messa anche a piangere, facendo intendere di provare per il romano dei sentimenti molto forti. Dopo aver portato ad entrambe le ragazze un mazzo di fiori, per ringraziarle del percorso fatto insieme a Uomini e Donne, Gianmarco doveva scegliere con chi ballare ma Cristina si è rifiutata e Nadia è scoppiata in lacrime, certa che il tronista stia cercando conferme dalla rivale. Insomma, valle di lacrime e discussioni in studio, alla fine Steri balla con entrambe.

Uomini e Donne Anticipazioni: Morena rimane scottata

Passiamo alle Anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Nel corso dell’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi si è formata una nuova coppia ufficiale: Margherita Aiello è uscita con Dennis Bogoncelli. Al centro dello studio poi arriva Arcangelo che sta uscendo con Cinzia e Marina. Dopo aver scoperto che il cavaliere è uscito per un appuntamento con Cinzia e che i due si sono baciati, Marina ha deciso di troncare. Nel frattempo, non volendo arrendersi, Gemma Galgani si è inserita nella discussione chiedendo ancora ad Arcangelo perché ha deciso di chiudere la loro frequentazione.

Tocca poi a Morena Farfante che sta uscendo da un mese con Francesco. La dama ha confidato di sentirsi molto presa dal cavaliere ma lui, a sorpresa, ha ammesso di non provare ancora sentimenti per la dama siciliana nonostante hanno avuto dei rapporti. Delusa dal fatto di non essere ricambiata, Morena si è alzata dal centro studio ed è tornata al suo posto, visibilmente dispiaciuta.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.