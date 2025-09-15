Uomini e Donne, Anticipazioni: Barbara De Santi ritorna in studio e scatta lo scontro con Ruggiero D'Andrea!

News VIP

Le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne ci svelano che Barbara De Santi ritornerà in studio e tra la dama e l'ex compagno Ruggiero D'Andrea scatterà uno scontro. Gemma Galgani, intanto, decide di mettere un punto alla frequentazione con Mario Lenti!

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne: da lunedì, 22 settembre, su Canale 5, tornerà in onda il dating show di Maria De Filippi e ritroveremo i protagonisti del trono over, oltre a fare la conoscenza dei nuovi volti del trono classico. Intano, nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 settembre, sono state registrate le nuove puntate, di cui Lorenzo Pugnaloni ha fornito le Anticipazioni su Instagram.

Uomini e Donne Anticipazioni: Ruggiero e Barbara si scontrano al centro studio. Gemma chiude con Mario!

Grandi ritorni nel trono over di Uomini e Donne: al centro studio, nella registrazione di oggi, lunedì 15 settembre, si è seduta Barbara De Santi. L'ex dama aveva lasciato la trasmissione nella scorsa edizione, dopo aver trovato l'amore con Ruggiero D'Andrea, cavaliere del parterre. Nonostante i due siano apparsi molto affiatati per i primi tempi, durante l'estate alcune problematiche famigliari di Barbara li hanno portati ad allontanarsi, al punto che qualche settimana fa l'ex dama ha confermato la loro rottura. I due, come svelano le Anticipazioni, sono tornati in studio per un confronto di fuoco.

Stando a ciò che ha riportato Lorenzo Pugnaloni, Ruggiero D'Andrea era visibilmente emozionato e aveva dichiarato di non voler avere una discussione con Barbara De Santi. Quest'ultima, invece, non ha perso occasione per puntualizzare ogni cosa nella discussione e criticarlo aspramente. Alla fine del confronto-scontro, Barbara è tornata ufficialmente nel parterre femminile, mentre Ruggiero ha deciso di andar via.

Nessun lieto fine per Gemma Galgani: la storica dama aveva intrapreso una frequentazione con Mario Lenti, ma nella registrazione odierna ha deciso di chiudere con lui, così come anche Marina. Ma Gemma si è anche spinta a criticare l'aspetto fisico di Mario, definendolo "grasso" e attirandosi le critiche di opinionisti e parterre. Il cavaliere, intanto, ha deciso di continuare la conoscenza con Magda e un'altra dama del parterre, Valeria. Per Sabrina Zago è sceso un nuovo cavaliere e la dama ha deciso di conoscerlo. Intanto prosegue la frequentazione tra Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale: il cavaliere decide di concentrarsi esclusivamente con lei, chiudendo con Rosanna e Veronica. La prima, però, non prende bene questa decisione ed è protagonista di un'accesa discussione con Agnese.

Anticipazioni Uomini e Donne: Flavio Ubirti e il quasi bacio con una corteggiatrice

Le Anticipazioni della registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne ci forniscono aggiornamenti importanti anche per il trono classico. Protagonista della puntata è stato Flavio Ubirti, che ha portato in esterna Martina Cardamone. I due hanno trascorso un romantico pomeriggio in esterna, seduti su un'amaca e la vicinanza è stata tale che è quasi scattato il bacio.

In studio Flavio ha rivelato che per lui il bacio ha un grande valore ed era per lui molto presto, nonostante "ci fossero tutti i presupposti affinché avvenga". Sara Gaudenzi ha attaccato sia Flavio sia Martina, perché nella precedente registrazione la corteggiatrice aveva criticato la vicinanza tra Sara e Flavio, definendola un'intesa da amici più che da potenziali compagni. Inoltre, Sara si è infastidita perché sperava di essere portata in esterna.

