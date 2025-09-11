Uomini e Donne, anticipazioni, Federico Mastrostefano, strage di cuori!

TGCom24
Oggi, giovedì 11settembre 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show. Ecco le anticipazioni.

Oggi, giovedì 11settembre 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Puganoloni.

Uomini e Donne: Gemma divisa tra Mario e Magda, scintille nello studio

Questo pomeriggio si sono svolte le nuove registrazioni di Uomini e Donne, lo storico programma di Maria De Filippi che ripartirà ufficialmente lunedì 22 settembre su Canale 5. In studio presenti come sempre i tre opinionisti: Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, pronti a commentare e punzecchiare dame e cavalieri.

La protagonista indiscussa del trono over rimane sempre lei: Gemma Galgani. La dama torinese è coinvolta nella conoscenza con Mario, il cavaliere che sembra averle fatto perdere la testa. Tuttavia, la situazione non è affatto semplice: Mario, infatti, sta uscendo anche con Magda. Nelle ultime ore, il cavaliere ha pranzato con Gemma e cenato con Magda, portando avanti entrambe le conoscenze.

Un comportamento che ha inevitabilmente scatenato la reazione ironica di Tina Cipollari, sempre pronta a sottolineare la sfortuna sentimentale della Galgani.

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano tra tre donne

Un altro cavaliere molto discusso è Federico Mastrostefano. L’ex tronista sta frequentando contemporaneamente tre donne: Rosanna Siino (ex compagna di Giuseppe Molonia), una nuova dama di nome Veronica e Agnese De Pasquale. Una situazione intricata che promette scintille nelle prossime puntate.

Si passa al Trono Classico con Flavio Ubirti, che ha portato in esterna due corteggiatrici: Sara e Michela. Con Sara, il tronista ha organizzato un incontro in ristorante e le ha regalato un cuscino e un thermos per il caffè, ironizzando sul fatto che lei lo trovi un po’ “moscio”. Un gesto che ha strappato sorrisi, ma non ha convinto del tutto la ragazza, che continua a chiedere più carattere.

In studio, Sara è stata attaccata dalle altre corteggiatrici, che l’hanno accusata di usare questa critica solo per farsi notare. Anche Michela ha confermato di percepire la stessa mancanza di personalità in Flavio, che ha poi scelto di ballare proprio con lei durante la registrazione.

La tronista Cristiana Anania è uscita in esterna con Jakub, portandolo al mare per un bagno insieme. Un momento spensierato, ma in studio la situazione si è ribaltata. Cristiana ha infatti accusato il corteggiatore di pubblicare storie su Instagram solo per cercare visibilità, mettendo in dubbio la sua reale intenzione di corteggiarla. Jakub ha respinto con decisione queste accuse, ma la tronista ha confessato che il suo interesse nei suoi confronti sta diminuendo.

