Tu Si Que Vales, anticipazioni: ecco chi sono i conduttori e i giudici della prossima edizione

News VIP

Fuori Gerry Scotti dalla giuria di Tu si que Vales: ecco chi sono i giudici della nuova edizione dello show del sabato sera di Canale. Al timone confermati Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile.

Fervono i preparativi per Tu Si Que Vales. Le registrazioni inizieranno a metà giugno e la messa in onda è prevista per l’autunno, nella fascia del sabato sera su Canale 5 con diverse novità. Ma chi saranno i conduttori e la giuria della 12esima edizione del fortunato show?

Le novità della nuova edizione di Tu Si Que Vales

A dare il via alla nuova stagione televisiva sarà Tu sì Que vales che andrà in onda a partire da settembre, sempre in prima serata su Canale 5. Le registrazioni inizieranno a metà giugno e, come rivelato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, ci saranno diverse novità ma anche tante conferme: torneranno Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, che saranno affiancati dall'amata ballerina professionista di Amici, Giulia Stabile. Una squadra che, negli anni, è riuscita a conquistare l'attenzione e l'affetto del grande pubblico con grande naturalezza.

Se i tre conduttori sono stati confermati, non si può dire lo stesso della giuria. La vera novità di quest’anno è l’arrivo di Paolo Bonolis, che prenderà il posto di Gerry Scotti, che con la sua Scuderia ha regalato momenti memorabili ai telespettatori. Un’ottima mossa strategica da parte di Maria De Filippi, che sfiderà apertamente Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Confermatissimi Maria e Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli nel ruolo di rappresentante della giuria popolare.

Leggi anche Colpo di scena: affonda una delle barche della produzione di Temptation Island

Ad ogni modo, Mediaset ha annunciato il rinnovo e l’allungamento del contratto con Gerry Scotti, che sarà coinvolto anche nella realizzazione di nuovi progetti. Una notizia che è stata accompagnata da una dichiarazione di Pier Silvio Berlusconi: "Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset".

Un noto comico passa a Mediaset: la scelta di Pier Silvio Berlusconi

In queste settimane i vertici di Rai, Mediaset, WBD, Sky e La7 stanno stilando i propri Palinsesti 2025-2026. Stando a quanto riportato da Biccy, Max Giusti passerà a Mediaset. Ad annunciare l’arrivo dell'attore e comico in Mediaset è stato Pier Silvio Berlusconi tramite un comunicato stampa: "Mediaset esprime soddisfazione per questo nuovo accordo. Siamo sicuri che con Max lavoreremo molto bene, raggiungendo importanti traguardi. Con lui sono allo studio progetti che spaziano dall’intrattenimento alla comicità. Mediaset rafforza così ulteriormente la propria solida squadra di professionisti, confermando l’impegno a offrire sempre più prodotti e contenuti di qualità".

A quali programmi parteciperà? In attesa di scoprirlo, ricordiamo che negli ultimi anni, Max Giusti ha condotto Fake Show – Diffidate Dalle Imitazioni, Boss In Incognito e 99 da Battere. È stato concorrente di Chi Può Batterci?, Stasera Tutto è Possibile di Stefano De Martino e ospite fisso del tavolo di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove. Infine è nel cast di GialappaShow.

Scopri le ultime news su Tu si que Vales.