Tu si que Vales, Anticipazioni: Paolo Bonolis nuovo giudice, ecco chi sostituisce

Stando alle nuove Anticipazioni su Tu si Que Vales, Paolo Bonolis sarebbe pronto a ricoprire il ruolo di giudice. Ma al posto di chi?

Dopo essersi ritrovati insieme ad Avanti un altro! By Night, Maria De Filippi e Paolo Bonolis tornano a far coppia davanti le telecamere a Tu si Que Vales. Sembra, infatti, che la presentatrice lo voglia come nuovo giudice il talent show in onda su Canale 5.

Tu si Que Vales, arriva Paolo Bonolis

Pochi giorni fa è andato in onda su Canale 5 lo speciale Avanti un altro! By Night con diversi ospiti Vip tra cui Maria De Filippi. La presentatrice più amata di Mediaset si è prestata per apparire nel programma di Paolo Bonolis, al quale è legata da un ottimo rapporto lavorativo e professionale, nonché da tanta stima reciproca. Il pubblico è impazzito per la coppia di presentatori e ha chiesto immediatamente sui social di rivederli al più presto insieme davanti le telecamere.

Maria ha inviato Paolo come ospite durante una puntata di Uomini e Donne, dove si è sfiorata una rissa tra cavalieri, ma sembra che alla fine il conduttore non sarà nel dating show di Canale 5 per fare una sorpresa a Gemma Galgani, come forse la dama ha sperato sentendo l’invito della padrona di casa. Nelle ultime ore, infatti, si mormora che Paolo sarà il nuovo giudice di Tu si Que Vales, il talent show emozionante e divertente che sta per tornare in prima serata su Canale 5. Chi, dunque, lascia per permettere l’ingresso di Bonolis? Ecco le Anticipazioni.

Paolo Bonolis al posto di Gerry Scotti? Lo spoiler

Dopo il loro incontro ad Avanti un altro! By Night sembra che a Maria De Filippi e Paolo Bonolis sia tornata la voglia di deliziare il pubblico, mostrandosi insieme sul piccolo schermo, e quale migliore occasione della nuova stagione in partenza di Tu si Que Vales? Secondo quanto anticipato da Tv Blog, infatti, Bonolis sarà il nuovo giudice del talent show di Canale 5, prendendo il posto di Gerry Scotti.

“Paolo Bonolis in giuria al posto di Gerry Scotti. Un nuovo probabile innesto fra i giudici del popolare varietà di Canale 5 che fa concorrenza a Ballando con le stelle”.

Insomma, un’ottima mossa strategica da parte di Maria, che così si assicura una fetta più ampia di pubblico e sfida apertamente il Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Nel frattempo, dopo aver commentato il Grande Fratello, Bonolis conferma di aver rinnovato il suo contratto con Mediaset e di star lavorando ad una nuova stagione de Il Senso delle Vita, uno dei suoi format più amati di sempre.