This is Me, colpaccio di Silvia Toffanin: Laura Pausini tra gli ospiti

Maria Castaldo

Silvia Toffanin condurrà la seconda edizione di This is Me e tra gli ospiti in studio ci sarà anche una star della musica italiana: Laura Pausini.

This is Me è pronto a tornare in tv su Canale 5 con una nuova stagione, dopo il successo della prima edizione: il binomio Silvia Toffanin e del suo format di interviste in stile Verissimo, insieme ai talenti portati alla ribalta da Amici di Maria De Filippi si è rivelato un'accoppiata vincente. Merito anche dei numerosi ospiti famosi che si sono raccontati nello studio dello show. Per la seconda stagione, Silvia Toffanin potrebbe davvero aver messo a segno un colpaccio, perché potrebbe esserci tra gli ospiti una delle star della musica italiana: Laura Pausini.

This is Me tornerà in onda su Canale 5 a partire dal 15 ottobre con nuove emozionanti puntate. Il format è nato nella scorsa stagione televisiva di Mediaset da un desiderio di Pier Silvio Berlusconi di celebrare due delle "regine" dell'azienda di Cologno Monzese: Silvia Toffanin e Maria De Filippi. Consapevole del loro successo presso il pubblico e della stima reciproca, il CEO di Mediaset ha pensato bene di creare per loro un nuovo programma, This is Me, che unisce le migliori qualità delle due conduttrici e dei loro programmi di maggior successo, Verissimo e Amici.

Il successo della prima stagione, che ha visto diversi storici volti di Amici di Maria De Filippi raccontarsi in un studio insieme a Silvia Toffanin, This is Me è pronto a tornare anche per una seconda stagione e secondo una notizia in anteprima di Davide Maggio sembra che Toffanin abbia messo a segno un vero colpaccio. Tra gli ospiti della nuova edizione del programma, infatti, ci sarà Laura Pausini, una delle voci più amate della musica italiana.

Le registrazioni di This is Me sono iniziate il 6 ottobre, in attesa della messa in onda della prima puntata. E pare proprio che come prima ospite la conduttrice Silvia Toffanin abbia deciso di chiamare una delle star della musica italiana, vincitrice di un Grammy Award e del Golden Globe. Stiamo parlando di Laura Pausini. Questo autunno l'artista sarà anche protagonista di una serata evento dedicata a Luciano Pavarotti, per i 90 anni dalla sua nascita. L'evento è stato registrato il 30 settembre all'Arena di Verona e sarà trasmesso prossimamente su Canale 5.

Questa seconda edizione di This is Me promette di riservare numerose sorprese e ospiti importanti: si celebreranno i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini, ma saranno anche ospiti del programma come Ornella Vanoni e Alessanro Del Piero.

Maria Castaldo
