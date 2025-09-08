This is Me Anticipazioni: tante novità nella nuova edizione, ecco come cambia

News VIP

Torna This is Me su Canale 5, con Silvia Toffanin al timone della conduzione, ma con un format stravolto. Ecco le Anticipazioni.

Lo scorso anno è andato in onda lo speciale This is Me, un progetto di Canale 5 per celebrare i venticinque anni di Amici di Maria De Filippi. Visto il successo del programma condotto da Silvia Toffanin, anche questo anno ci sarà spazio per il format ma sarà totalmente stravolto. Ecco le Anticipazioni.

This is Me torna su Canale, le Anticipazioni

Lo scorso anno per celebrare i venticinque anni di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 che ha formato talenti nel mondo della musica e della danza ancora oggi famosissimi, Mediaset ha pensato di realizzare lo speciale This is Me, in onda in prima serata sulla rete ammiraglia. Silvia Toffanin ha condotto con successo il format al quale hanno preso parte i protagonisti più famosi di Amici, eccezione fatta per pochissimi volti.

Sembra che Mediaset abbia deciso di rinnovare l’appuntamento con This is Me, ma dunque chi ci sarà questo anno se la maggior parte degli ospiti ha già raccontato la propria esperienza? I vertici del Biscione hanno pensato di stravolgere tutto, pur lasciando il nome del programma intatto e così anche Toffanin alla sua guida, e Davide Maggio ci dà le prime anticipazioni rivelando che non sarà più uno spin-off celebrativo di Amici bensì un programma più ampio che parlerà dei grandi volti della televisione in generale, della musica e dello sport. Ecco i dettagli.

This is Me completamente stravolto, ecco come

Non potendo riproporre nello studio di This is Me i volti più famosi delle venticinque edizioni di Amici, dato che nello speciale andato in onda su Canale 5 lo scorso anno ci sono stati davvero quasi tutti (eccezione fatta per Stefano De Martino, Angelina Mango e pochi altri), Mediaset ha deciso di allargare i confini del programma. Stando alle Anticipazioni di Davide Maggio, infatti, a This is Me si parlerà di volti famosi della televisione, della musica e dello sport, diventando un programma più ampio ma sempre condotto da Silvia Toffanin e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Stando alle anticipazioni anche questo anno ci saranno solo tre puntate con tre grandi ospiti. Sebbene non è detto che le puntate rispettino questo ordine, dovrebbe esserci per prima Lorella Cuccarini per festeggiare i suoi 40 anni di carriera, poi Ornella Vanoni e infine Alessandro Del Piero. Ovviamente oltre a loro ci saranno altri ospiti che saranno resi noti a breve, dato che le registrazioni avverranno ad ottobre a Roma. Manca poco, invece, per il ritorno di Uomini e Donne, Amici e Verissimo.