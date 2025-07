Temptation Island, Valentina e Antonio, la sceneggiata, voto 5, Sarah e Valerio, un autentico viaggio di sentimenti, voto 9

News VIP

Ieri, martedì 29 luglio 2025, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la la sesta puntata della 13esima edizione di Temptation Island. Ecco le nostre pagelle sui protagonisti del reality show, condotto da Filippo Bisciglia.

La sesta puntata della tredicesima edizione del docu-reality prodotto dalla Fascino PGT ha regalato forti emozioni e colpi di scena tra fidanzamenti rafforzati, addii sofferti e persino una proposta di matrimonio in pieno stile reality.

Valentina e Antonio. Lui, riflettendo sulla loro relazione, ha ammesso di amare profondamente Valentina e di volerle fare un passo importante, ma non senza prima “vendicarsi” delle sofferenze subite. Al falò, Antonio, a sorpresa, le ha chiesto di sposarlo con la scritta “M’ vuò spusà?” proiettata alle loro spalle. Valentina ha detto “sì” commossa. I due hanno lasciato il programma insieme.

Sarah e Valerio hanno vissuto un epilogo amaro. Lui, sempre più coinvolto dalla single Ary, ha organizzato un’uscita romantica culminata in un bacio, decidendo poi di chiedere un falò anticipato. Sarah, profondamente delusa, si è presentata al confronto furiosa. Valerio ha ammesso i suoi sentimenti per Ary e la consapevolezza che la storia con Sarah fosse ormai finita. Nonostante lei volesse ancora tentare, lui ha scelto di uscire da solo, affermando di non poter più mentire né a lei né a sé stesso.

Maria Concetta e Angelo. Dopo le ultime immagini viste, lei ha chiesto il falò di confronto anticipato. Angelo si è appartato infatti con la single Marianna che ha rivelato alcuni dialoghi tra loro a microfoni spenti e sembra che lui le abbia chiesto di vedersi fuori. L’esito del loro confronto al falò lo vedremo nella puntata di questa sera.

Le pagelle della quinta sesta di Temptation Island: promossi e bocciati

Valentina e Antonio, la sceneggiata , voto 5

Dopo aver visto la fidanzata Valentina vicino al single Francesco, Antonio, inveendo contro il ragazzo, intraprende una corsa forsennata verso il villaggio della fidanzata, cercando di avere un confronto con il tentatore. Come già avvenuto nelle scorse settimane, il guascone campano poi si calma, ci ripensa e ritorna sui suoi passi, questa volta però escogitando un piano. A Rosario, infatti, rivela di voler fingere un interesse verso la single Marta per "vendicarsi" di Valentina, colpevole di averlo eccessivamente dedicando attenzioni a Francesco. Antonio quindi confessa di aver trovato una donna capace finalmente di apprezzarlo e arriva persino a dire che si sta innamorano di lei. Valentina, dopo aver visto le immagini, piange e si dispera e tra le lacrime, dichiara "Io al falò lo brucio". Al falò, tuttavia, arriva il colpo di scena organizzato da Antonio. Dopo essersi allontanato con la scusa di dover andare in bagno (con Filippo Bisciglia che si presta al gioco), Valentina vede un nuovo video del fidanzato in cui, afferma di essere innamorato davvero di lei, di aver sentito ogni giorno la sua mancanza e di non poter vivere senza di lei. Poco dopo, appare una gigantesca scritta a led , "M’ vuò spusà?" che suscita, inevitabilmente e inesorabilmente, la commozione di Valentina. Lei torna a piangere e tremare e alla fine torna Antonio con l'anello in mano e in ginocchio le fa la proposta. Tutto questo era necessario? Per il programma sì. Il momento è stato esilarante e Antonio ha architettato un finale con il botto per non passare inosservato. A noi è sembrato tutto esagerato: l'intero percorso del 33enne campano, le reazioni esplosive senza senso, le continue richieste di falò senza esito, lo scherzo architettato per farla inutilmente soffrire e poi un falò che, sembra piuttosto chiaro, volesse che fosse ricordato. Voto 5

Sarah e Valerio, un autentico viaggio di sentimenti, voto 9

Quello tra Sarah e Valerio è stato uno dei falò di confronto più belli e intensi di tutte le edizioni. Ciò che è accaduto a questa coppia sembrava un esito scontato (lo abbiamo detto la settimana scorsa) perché il 26enne romano sembra oramai davvero coinvolto con la single Ary. Nella puntata si è visto anche un loro intenso bacio al termine di una cena romantica sulla spiaggia. Nonostante sembrasse inizialmente Sarah la meno coinvolta nella relazione, vedendo il legame sempre in più intenso tra Valerio e la tentatrice, la ragazza si dispera, ma sembra già consapevole forse di averlo perso. A richiedere il falò anticipato è Valerio, convinto che se fosse stato davvero innamorato della sua fidanzata, non avrebbe baciato Ary alla quale ha fatto anche promesse importanti. Quello che forse sembrava destinato ad essere un incontro scontro, è stato un intenso e lungo momento di comprensioni, affetto e sincero dispiacere per una separazione ormai inevitabili. Sarah in lacrime ha consolato Valerio in lacrime Lei le ha sussurrato più volte di stare tranquillo, e lui, sembrava avere il cuore a pezzi nel vederla soffrire. La ragazza ci sperava ancora, ma purtroppo, parole sue, "le favole non esistono". Escono separatamente continuando a guardarsi da lontano e continuando a piangere lacrime amare.

Maria Concetta e Angelo: la single Marianna spiattella tutto a tutti, voto 8

Il falò di confronto anticipato tra Maria Concetta e Angelo lo vedremo nella puntata di questa sera. Ieri, tuttavia, si sono già compresi gli esiti in quanto Marianna, la single del villaggio dei fidanzati ha fatto intendere che, a microfoni spenti, Angelo gli abbia dato appuntamento fuori. Un modo subdolo per tenersi capra e cavoli e non esporsi agli occhi di tutti. Lo scopro del programma non è certo questo, e dal momento in cui ti esponi, sarebbe giusto e corretto farlo in maniera limpida. E' stata Marianna con coraggio e e astuzia a smascherare i comportamenti di Antonio, il quale, ne esce malissimo non solo agli occhi della fidanzata. Voto Angelo, 4.

