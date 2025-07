Temptation Island, Simone e Sonia B, spunta una foto inaspettata: erano migliori amici

News VIP

Nel corso dell'ultimo appuntamento di Temptation Island, Simone Margagliotti e Sonia Barrile, hanno deciso di chiudere la loro relazione dopo da sei anni di fidanzamento. Sul web è spuntata una foto inedita della coppia.

Una storia lunga sei anni che si è spenta davanti al falò del confronto. Simone Margagliotti e Sonia Barrile, protagonisti dell'edizione 2025 di Temptation Island, hanno detto addio alla loro relazione dopo un momento di forte tensione in diretta tv. Il gesto che ha fatto crollare tutto? Un bacio tra Simone e la tentatrice Rebecca Ruffinengo.

Temptation Island, Margagliotti e Sonia Barrile si sono detti addio dopo sei anni

"L’ho fatto per capire se ti amavo ancora”, ha provato a spiegare lui, ma le parole non sono bastate a sanare la ferita. Sonia, incredula e visibilmente scossa, ha scelto di uscire da sola dal programma, mettendo un punto definitivo a una storia cominciata ben prima della relazione sentimentale.

A distanza di qualche giorno dalla messa in onda, un dettaglio sui social sembra confermare che tra i due non ci sia stato alcun riavvicinamento. Simone ha aggiornato il suo profilo Facebook, scrivendo “single” come status sentimentale. Fino a maggio risultava ancora legato sentimentalmente a Sonia, il che alimenta il dubbio: la crisi era già nell’aria prima del programma?

Durante il confronto finale, Sonia ha mostrato grande lucidità, nonostante il dolore. Dopo aver assistito al video del bacio tra Simone e Rebecca, ha ascoltato le giustificazioni del compagno:

L’ho fatto per capire se ti amavo ancora.”

Ma la sua replica non ha lasciato spazio a dubbi:

"Se mi avessi voluto bene, non mi avresti mai fatto questo. Sapendo che l’avrei visto, è chiaro che non ti importava abbastanza.”

Neppure il conduttore Filippo Bisciglia è rimasto indifferente. Dopo l’addio, il conduttore ha fatto notare al personal trainer di non essersi nemmeno scusato con Sonia. Ma lui, rimasto in silenzio, ha lasciato che le cose finissero lì, senza parole.

Un legame di lunga data: dall’amicizia all’amore

Il loro fidanzamento è durato 6 anni tuttavia Simone e Sonia si conoscono da oltre 15 anni. Prima amici inseparabili, poi complici in amore, fino a diventare una coppia a tutti gli effetti. A raccontarlo era stato Simone stesso durante una conversazione in villa, spiegando quanto fossero radicati i loro sentimenti nel tempo. Proprio in queste ore, un post del passato è tornato a circolare sui social. Si tratta di una foto del 2016 pubblicata da Simone, in cui i due appaiono giovani e sorridenti. La didascalia recita:

"Auguri migliore amica.”

erano anche migliori amici prima di fidanzarsi 👹 #TemptationIsland pic.twitter.com/HtVvtM3GOL — Francesca (@cescapi) July 24, 2025

Un’immagine che racconta una storia iniziata nell’amicizia e finita tra le lacrime

