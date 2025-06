Temptation Island, Sarah e Valerio sono la quinta coppia ufficiale [VIDEO]

News VIP

Dopo Alessio e Sonia M, Simone e Sonia B, Valentina e Antonio, Angelo e Maria Concetta è stata presentata anche la quinta coppia ufficiale di Temptation Island.

La nuova edizione di Temptation Island è alle porte e già le prime cinque coppie ufficiali stanno facendo parlare di sé. Tra crisi, mancanze, segreti e sospetti, i protagonisti sembrano arrivare al programma con i nervi già scoperti, pronti a mettere alla prova le proprie relazioni in un contesto che, come sempre, si preannuncia esplosivo.

Temptation Island, presentata la quinta coppia ufficiale, Sarah e Valerio: “Abbiamo scritto entrambi, ora vogliamo capire chi siamo”

Alessio e Sonia M.: l'amore sfidato dalla differenza d’età

Tra i primi a catturare l’attenzione del pubblico troviamo Alessio e Sonia M., una coppia che si è fatta notare fin da subito per il contrasto generazionale. La loro relazione, apparentemente solida, è però minata da dubbi profondi legati proprio alla loro differenza d’età. Sonia, più matura e con esperienze diverse alle spalle, sente che Alessio potrebbe non essere pronto a costruire qualcosa di stabile, mentre lui cerca in tutti i modi di dimostrare il contrario.

Sonia B. e Simone: conviventi diventati estranei

Una storia completamente diversa è quella di Sonia B. e Simone, che stanno insieme da molti anni e convivono, ma che, proprio nel tempo, hanno finito per perdersi. Durante la presentazione, è emerso chiaramente come si sentano ormai due estranei. Simone appare distante e disilluso, mentre Sonia ha ancora il desiderio di ritrovare quella sintonia che un tempo li univa.

Valentina e Antonio: la coppia più controversa

Tra le coppie più discusse figura sicuramente quella composta da Valentina e Antonio. Insieme da solo un anno, i due hanno già collezionato una serie di problemi degni di una lunga relazione. Il loro inizio è stato segnato da un episodio scioccante: Antonio ha nascosto a Valentina di essere già fidanzato. Come se non bastasse, anche dopo aver ufficializzato la relazione con lei, ha continuato a parlare con altre donne, alimentando dubbi e sospetti.

Maria Concetta e Angelo: tra bugie e prove da detective

La storia tra Maria Concetta e Angelo sembra tratta da un film giallo. Lei, ormai priva di fiducia nei confronti del compagno, ha messo in atto veri e propri stratagemmi per capire se lui l’abbia tradita. Secondo quanto raccontato, avrebbe persino inventato tecniche per rilevare se un’altra donna ha dormito a casa del fidanzato. Una relazione tossica fatta di sospetti e controlli reciproci.

Poco fa, sui canali social del programma, è stata presentata la quinta coppia ufficiale del docu-reality di Canale 5 :

Infine, la quinta coppia ufficiale annunciata sui social è quella di Sarah e Valerio. Entrambi hanno deciso insieme di scrivere al programma, ma con motivazioni molto diverse, che già delineano una profonda frattura nel rapporto.

Sarah:“Sono fidanzata da 5 anni con Valerio. Ho vissuto molte mancanze da parte sua, mi è sembrato di elemosinare il suo amore. Ultimamente ho ricevuto attenzioni da altre persone e le ho accettate. Partecipo al programma per capire se lui è davvero la persona giusta per me”.

Valerio: “Se ho avuto mancanze verso Sarah è perché ho scoperto due chat con due uomini diversi. Se lei vuole capire se sono l’uomo giusto per lei, anche io voglio capire se è davvero la donna giusta per me”.

Con queste premesse, Temptation Island 2025 promette scintille fin dalle prime puntate. Le coppie sono variegate per età, durata della relazione e tipo di crisi vissuta.