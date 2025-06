Temptation Island, rivelazione inaspettata, ecco cosa potrebbe accadere per la prima volta

News VIP

Filippo Bisciglia, parlando della nuova edizione di Temptation Island ha anticipato che per una coppia avverà qualcosa di mai successo prima: ecco di cosa si tratterebbe.

L’estate su Canale 5 si accende con uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico: Temptation Island. Giovedì 3 luglio 2025, in prima serata, prenderà il via la tredicesima edizione del docu-reality dei sentimenti. Al timone ritroveremo, come sempre, Filippo Bisciglia, che da ben dodici anni accompagna le coppie in questo viaggio emozionale fatto di dubbi, tentazioni e, a volte, nuove consapevolezze.

Temptation Island 2025: tutto pronto per il debutto della 13ª edizione. Tra emozioni forti, rivelazioni e "un’inaspettata gravidanza" ?

Anche quest'anno saranno sette le coppie protagoniste, pronte a mettere alla prova il loro amore: Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B., Lucia e Rosario, Denise e Marco, Sarah e Valerio, Angelo e Maria Concetta, e infine Valentina e Antonio. Legami di lunga durata, storie consolidate, ma anche fragilità nascoste che potrebbero emergere nel confronto con i tentatori e le tentatrici.

Una novità importante riguarda la location: dopo anni nella splendida cornice sarda, Temptation Island cambia scenario e si trasferisce in Calabria, al Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina. Un ambiente inedito e suggestivo che farà da sfondo alle dinamiche intense che da sempre caratterizzano il programma.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Filippo Bisciglia ha svelato qualche dettaglio su ciò che vedremo nel corso della stagione. Le sue parole hanno subito fatto il giro del web:

"Sono tutte coppie di lunga data. La più ‘fresca’ sta insieme da un anno e mezzo circa, le altre da cinque, sei anni. È proprio quando l’amore si stabilizza che iniziano le incrinature: la gelosia, il senso di possesso, la fatica di dirsi le cose. E Temptation Island le mette tutte in evidenza. Alcuni cercano conferme, altri non trovano il coraggio di chiudere e sperano che accada ‘qualcosa’ che li faccia decidere. Non lo diranno mai, ma succede. E poi ci sono quelli che si riscoprono. Lì vedi, è l’amore che si rinnova. È raro, ma è bellissimo. È un luogo dove la verità viene fuori. Diciamo che le motivazioni per le quali partecipano sono più o meno sempre le stesse. ‘Temptation’ funziona perché le persone rivedono in loro quello che stanno vivendo, hanno vissuto o purtroppo potrebbero vivere!"

E ancora, ha aggiunto:

"Questa volta mi è andata bene, non sono mai entrato in scena sconvolto e spettinato alle due di notte. Aspettatevi fin dalla prima puntata un colpo di scena e dinamiche forti. C’è una cosa che mi ha molto colpito e che presumo si vedrà verso la fine. A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa. Ma non illudetevi, non si tratta di una proposta di matrimonio..."

Parole che hanno acceso la curiosità dei fan più affezionati, desiderosi di scoprire quale sarà l’evento “mai accaduto prima”. A cercare di fare chiarezza è intervenuto il settimanale Novella 2000, che ha rivelato una clamorosa indiscrezione: una delle fidanzate avrebbe scoperto di essere incinta durante la permanenza nel villaggio.

"Stando a quanto ci hanno riferito – scrive la rivista – sembrerebbe che due protagonisti del reality show siano in attesa di un figlio. All’interno del villaggio infatti una delle fidanzate avrebbe scoperto di essere incinta e a quel punto è stata costretta a informare il suo compagno della lieta notizia."

Una rivelazione inaspettata che, se confermata, avrebbe inevitabilmente cambiato il percorso della coppia all’interno del programma, costringendoli ad abbandonare l’esperienza prima del previsto.

