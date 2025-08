Temptation Island, pagelle ultima Puntata: Valerio fuoriclasse (8), Sonia M delusione totale (4)

News VIP

Ecco le nostre pagelle dell'ultima puntata di Temptation Island, in onda giovedì 31 luglio 2025 su Canale 5. Chi ci ha convinto e chi, invece, abbiamo bocciato su tutta la linea? Scopriamolo insieme.

È andata in onda ieri, giovedì 31 luglio 2025 in prima serata su Canale 5, l’ultima puntata di Temptation Island. Tra promossi e bocciati, altri colpi di scena incredibili tra cui una gravidanza e un ritorno di fiamma davvero deludente, ecco le nostre pagelle senza filtri e senza inganni.

Temptation Island pagelle ultima Puntata

Valerio MVP di questa edizione, Voto 8

Valerio Ciaffaroni è il MVP di questa edizione di Temptation Island e ce lo dimostra anche nell’ultima puntata. Entrato nel programma in punta di piedi, pronto a scoprire se la fidanzata Sarah Esposito sarebbe stata in grado di riuscire a farlo fidare di nuovo di lei, il romano ha ricevuto una sequela di batoste che avrebbero messo in ginocchio chiunque. Valerio, tuttavia, ha deciso di reagire nel migliore dei modi trovandosi in un programma dove, per forza di cose, era immerso in una sequela di bellissime ragazze pronte a conoscerlo meglio per un bonifico in più. Dunque, di necessità virtù, Valerio ha puntato la ragazza più adatta a lui ovvero la single Ary e ha azzeccato il target, dato che lei si è dimostrata davvero interessata a conoscerlo meglio e non per le telecamere. Dunque al falò di confronto, Valerio scarica Sarah in lacrime dimostrando che ci si può lasciare anche volendosi bene perché l’amore non basta e non può essere tutto, ma cosa è successo ad un mese di distanza? Valerio e Ary si frequentano ancora e sembrano davvero due piccioncini innamorati, Sarah invece singhiozza ancora ripensando al suo ex ma ci stupisce ammettendo di aver capito di dover fare una grande crescita personale (che guarda caso crediamo sarà nello studio di Uomini e Donne).

Maria Concetta vola alto senza il “toporagno” Voto 7

Che Maria Concetta debba essere aiutata perché è impossibile pensare di rimanere insieme ad una persona che senti il bisogno di scannerizzare ogni giorni alla ricerca del suo errore, è un fatto. Che Maria Concetta ci abbia fatto volare altissimo nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island è un altro fatto. Ed eccola che, dea vendicativa, si siede davanti a Filippo Bisciglia per scaricare una valanga di cosiddetta sull’ex fidanzato. La coppia si è lasciata al falò di confronto quando Angelo ha espresso la volontà di conoscere Marianna fuori dalle telecamere con uno stratagemma, sperando di non essere sentito dalla fidanzata. Dopo un mese la situazione è la stessa. Maria Concetta ha molto da raccontare a partire dal fatto che, prima di partire per Temptation Island, Angelo l’avrebbe tradita con la sua ex ma non è tutto. Mentre Angelo cerca di farle credere di essere stato quasi sedotto dalla sua ex - davvero ridicolo - Maria Concetta racconta di aver scoperto un ulteriore tradimento dopo il programma nonostante lui avesse promesso e spergiurato di volerla riconquistare a tutti i costi. Un attimo di “distrazione” come ha cercato di minimizzare lui che gli è costato caro ma che ha liberato una volta per tutte la ragazza, che ora può spendere altrove i suoi soldi risparmiando sul nastro adesivo.

Marco tira fuori gli attributi e noi apprezziamo! Voto 7

Marco grazie. Non è facile liberarsi di una figura ingombrante ma anche calamitante come Denise ma tu ce l’hai fatta mettendo davanti te stesso, e allontanando una vera vipera. Ci dispiace per Denise, ma non crediamo che fosse davvero innamorata piuttosto che volesse vincere a tutti i costi anche questa partita, anche se si tratta di sentimenti e non di calcoli matematici. Marco, invece, ha dimostrato di avere un carattere forte che per troppo tempo è rimasto sopito in attesa dell’approvazione della sua compagna che, dopo aver perdonato al secondo falò a Temptation Island, ha scaricato anche al costo di trovare una nuova sistemazione scomoda e momentanea, rinunciando agli agi di una relazione di lunga data. Non è facile avere questo coraggio, Marco è super approvato e poi non ti preoccupare… Troverai sicuramente qualcun altro, le carte in regola le hai!

Sonia B mette al mondo il figlio del terrapiattista Voto: 3

Noi siamo sotto shock per questo ennesimo colpo di scena che ci ha lasciato senza parole, con sentimenti profondamente contrastanti. Dopo essersi dimostrata una dea al falò di confronto con quel traditore del fidanzato Simone, Sonia B ha deciso di stenderci definitivamente annunciando di essere incinta. La cosa sconcertante oltre la notizia in sé? Simone che commenta il fatto con “sarà una mamma perfetta, soprattutto perché ci sono io al suo fianco”. Non ci siamo sentiti bene ascoltandolo! Comunque questa relazione che era giusto finisse, si disintegrasse, si estinguesse come i dinosauri - nonostante Simone crede che questo dettaglio storico decisamente importante non sia mai accaduto - si è trasformato in un ergastolo. Sonia B non è sembrata neppure particolarmente felice della notizia, ma del resto chi non le assicura che lui non si metta a pomiciare l’infermiera mentre lui è in sala parto? Lunghi da noi giudicare una scelta di vita come quella della gravidanza, ci teniamo solo a sottolineare che essere incinta non vuol dire perdonare automaticamente un uomo che non ti è mai stato fedele e che ti rispetta meno di uno zerbino.

Sonia M “vogliti bene” lontana da Alessio! Voto 4

Tra tutti i colpi di scena e gli epiloghi di questa edizione di Temptation Island ce ne è uno che proprio non possiamo perdonare, ovvero quello tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco. La saggia avvocata ha dimostrato di essere saggia solo per le questioni altrui dato che, dopo tre falò durante i quali il fidanzato le ha fatto capire che avrebbe voluto rimanere nel programma e che questo l’ha ferito più dell’idea di averla ferita con le sue parole, Sonia se lo è anche ripreso. Insomma la paura di rimanere sola è più forte dell’amor proprio e questo ci dispiace e ci fa anche una grande tristezza. Alessio comunque non si smentisce, il legalese è la sua lingua madre ormai, ci regala perle di saggezza che speriamo il nostro cervello non incameri per avere informazioni inutili. Sonia potevi volare alto e puntare al trono over di Uomini e Donne e invece ora progetti un matrimonio con un uomo che non sa se ti ha mai amato!

