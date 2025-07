Temptation Island, pagelle puntata giovedì 24 luglio: Simone voto 2, Rosario voto 8, Antonio voto 3

News VIP

Ieri, giovedì 24 luglio 2025, è andata in inda la quarta puntata di Temptation Island ed ecco le nostre pagelle. Scopriamo i promossi e bocciati del reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Ieri, giovedì 24 luglio 2025, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la la quinta puntata della 13esima edizione di Temptation Island. Ecco le nostre pagelle sui protagonisti del reality show, condotto da Filippo Bisciglia.

La quinta puntata della tredicesima edizione del reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, è stata densa di colpi di scena e confronti infuocati.

Sonia e Simone: lei ha richiesto un falò immediato dopo aver visto il bacio tra Simone e la single Rebecca. Nonostante le scuse e la dichiarazione d’amore di lui, la coppia è uscita separata. Lucia e Rosario: tra differenze caratteriali e mancanza di sensibilità, entrambi hanno mostrato insofferenze. L’intesa tra Lucia e il single Andrea ha suscitato gelosia in Rosario profondamente scosso che si è lasciato andare a pianti inconsolabili. Maria Concetta e Angelo: lei ha assistito a nuove confessioni del compagno verso la single Marianna. Angelo ammette di sentirsi sereno senza la fidanzata, nonostante la nostalgia.Valentina e Antonio: la ragazza si è legata sempre di più al single Francesco, mentre Antonio, sconvolto, ha tentato un confronto diretto con il tentatore e ha infine richiesto il falò immediato. Sarah e Valerio: lui ha rivelato di non sentire la mancanza della fidanzata, mentre Sarah è scoppiata in lacrime, ferita e delusa dal crescente e sempre più intenso legame tra Valerio e la single Ary.

Le pagelle della quinta puntata di Temptation Island: promossi e bocciati

Simone, confuso e pentito voto 2

La coppia composta da Simone e Sonia B ha terminato il percorso nel villaggio dei sentimenti decidendo di uscire separatamente. Il "terrapiattista", diventata una figura ormai iconica nel web, ha ammesso di aver tradito la fidanzata baciando la single Rebecca e Sonia B, provata e profondamente delusa dai suoi comportamenti, chiede il falò immediato. Simone ammette che lo sbaglio lo ha aiutato a capire i suoi veri sentimenti verso Sonia, consapevole di averla delusa ha dichiarato di essersi spinto oltre per comprendere che lei è la donna della sua vita. Sonia tuttavia, lo respinge in ogni modo, definendolo "un porco". La ragazza ammette di odiare se stessa perché, a causa sua, il suo cuore sbarrerà ogni tipo di sentimento. Al termine nel confronto, in cui, inevitabilmente Sonia decide di lasciarlo, Filippo fa notare a Simone di non averle nemmeno mai chiesto scusa. Lui vacilla, tentenna, e dichiara: "Ho capito tante cose, non volevo farla soffrire, ho capito di amarla davvero tanto".

Rosario, innamorato e vulnerabile, voto 8

Oltre al single Flavio, Rosario è entrato nei cuore del pubblico e, questo caso, non solo per il suo aspetto fisico. Vedendo la fidanzata pericolosamente vicino al single Andrea, il ragazzo esplode in una vera e propria crisi di pianto. Ammette di essere molto geloso e deluso e che la mancanza di rispetto da parte di Lucia, lo ha scosso profondamente, già convinto ancora prima che negli anni che sono stati insieme, lei non eccedeva in sensibilità. Dal canto suo, Lucia, pur sentendosi attratta palesemente dal single, afferma che al posto di Rosario avrebbe già richiesto il falò e resta delusa dalla "passività" del fidanzato che tutto è che indifferente. Per questa coppia si preannuncia un falò molto interessante in cui, probabilmente, Rosario deciderà di chiudere la storia d'amore con Lucia. Per lui si potrebbero aprire nuove porte e mettersi comodo sulla poltrona rossa più famosa della tv. Chissà.

Antonio, un quaquaraquà, voto 3

Antonio assiste al legame sempre più coinvolgente tra la fidanzata Valentina e il single Francesco e dopo aver visto alcuni video nel capannone, torna a sbraitare come in altre occasioni e correre irrefrenabile verso il villaggio della fidanzata urlando il nome di Francesco con il quale, (pare), volesse un confronto da uomo a uomo. Dopo una corsa frenetica, Antonio arriva vicino alla meta ma poi decide di tornare indietro a causa di un dolore alla testa e alle gambe e forse "un crepacuore". Gli atteggiamenti intimi della fidanzata con Francesco, infatti, per Antonio sono inaccettabile e inveisce contro il single chiamandolo cornuto. Alla fine, per l'ennesima volta, chiede il falò di confronto che vedremo nel prossimo appuntamento. Il guascone campano sembra ormai pronto per uno dei falò che si preannuncia tra i più iconici di questa edizione.

Valerio si sta innamorando? voto 7

Capitata raramente che il pubblico possa affezionarsi ad una coppia tra un fidanzato e una single, ma Valerio con la single Ary, sembra aver ritrovato la felicità e la serenità dopo aver vissuto tradimenti dolorosi da parte della fidanzata Sarah, nota per i suoi caffè nei parcheggi. I due ragazzi sembrano sempre più affiatati e inoltre Valerio ha confessato di non sentire affatto la mancanza della fidanzata che, dopo queste parole, si è lasciata andare in un pianto liberatorio, forse ormai sicura di averlo perso definitivamente. Il ragazzo, infatti, non manca di occasione nel ribadire alla tentatrice che questi suoi comportamenti non sono frutto di ripicche ma di un vero e sincero trasporto verso di lei. "A lui io non manco, mentre io dormo tutte le notti con la sua felpa accanto", queste le parole sconsolate di Sarah che in passato ha affermato di aver tradito Valerio perché non le dava abbastanza attenzioni.

Scopri le ultime news su Temptation Island.