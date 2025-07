Temptation Island, Nathaly Caldonazzo racconta cosa succede ai partecipanti se escono prima dei 21 giorni

A distanza di qualche anno dalla sua partecipazione a Temptation Island, Nathaly Caldonazzo torna a parlare del reality dei sentimenti, svelando un retroscena che molti telespettatori ignorano. L’attrice e showgirl, che prese parte all’edizione VIP nlel 2019 insieme all’allora compagno Andrea Ippoliti, ha deciso di raccontare cosa accade realmente ai concorrenti che decidono di interrompere il percorso prima della conclusione ufficiale del programma.

Nel corso di un intervento social, l’ex gieffina ha commentato l’edizione in corso rivelando dettagli poco noti sulla fase post-falò, nel caso in cui una coppia scelga di anticipare l’uscita rispetto alla durata prevista di tre settimane:

“Tu non lo sai, ma quando ti chiudono dentro quella stanza – si viene messi in albergo – tu ci devi stare fino a quando non finisce tutta Temptation Island. I giorni non passano mai perché tu sei rinchiuso là dentro, non ti fanno vedere nessuno, ti fanno uscire mezz’ora al giorno con una guardia”.

Secondo quanto raccontato da Nathaly, il trattamento riservato ai concorrenti che concludono prima il percorso sarebbe particolarmente restrittivo, con misure atte probabilmente a mantenere il riserbo sulle dinamiche del programma fino alla messa in onda.

“Tu non hai telefonino, non hai televisione, puoi rischiare di impazzire perché oltre al dolore che ti porti dentro, la sofferenza, il trauma... Non sai se lei o lui sta da qualche parte con la tentatrice o tentatore. Tu non sai più niente, nessuno ti tiene più al corrente di niente. Devi stare lì a soffrire”.

Le parole di Nathaly hanno subito fatto il giro del web, sollevando curiosità ma anche qualche discussione tra i fan del programma. In molti, infatti, si sono chiesti quanto sia sostenibile una gestione così rigida dal punto di vista emotivo, specie in un contesto già delicato dove i partecipanti devono fare i conti con gelosie, dubbi e possibili tradimenti.

Il racconto della Caldonazzo si inserisce in un contesto più ampio in cui Temptation Island continua a riscuotere un enorme successo, con ascolti da record e una risonanza social senza precedenti. E se da casa il reality può apparire come un esperimento d’amore dai risvolti televisivi affascinanti, queste dichiarazioni ci ricordano quanto forte e complesso possa essere viverlo dall’interno.

