Temptation Island, Maria Concetta replica alle critiche per le parole contro Angelo

La 37enne siciliana, sui social, si è difesa dai commenti negativi dopo il falò con il fidanzato Angelo andato in onda nel corso del settimo appuntamento di Temptation Island.

Ieri, è andata in onda la settima puntata di Temptation Island in cui abbiamo assistito al falò di confronto tra Maria Concetta Sghembri e Angelo Scarpata. La loro relazione, già messa a dura prova durante le settimane nel villaggio, ha trovato la sua conclusione definitiva davanti al fuoco, sotto gli occhi attenti di Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Maria Concetta dopo il falò: "State sereni. Io non ammazzo neanche le mosche"

Maria Concetta ha chiesto il falò dopo aver visto alcuni filmati in cui il fidanzato appariva molto vicino alla single Marianna. I gesti, le attenzioni e la complicità mostrata da Angelo hanno scatenato la reazione della compagna, che ha deciso di metterlo di fronte alle sue responsabilità.

Durante il confronto, Angelo ha cercato di giustificare il suo comportamento, spiegando di aver voluto vivere l’esperienza del programma in modo autentico, per capire davvero cosa provasse: "Ho cercato di viverlo con tutto me stesso e di capire se avrei avuto delle difficoltà a dover scegliere di continuare con te", ha dichiarato, cercando di giustificarsi.

Ma le spiegazioni non sono bastate a Maria Concetta, che ha risposto con fermezza, manifestando tutta la sua delusione e prendendo una decisione definitiva: Io una persona così al mio fianco non la voglio più. Felicemente da sola, ho avuto le conferme che volevo grazie a questo programma. Lui è questo", ha ribattuato lei, prima di abbandonare il falò da sola, senza voltarsi indietro.

Il falò, però, non ha fatto discutere solo per l’epilogo della coppia, ma anche per il tono acceso del confronto. In particolare, alcune frasi pronunciate da Maria Concetta hanno suscitato reazioni sui social. Durante lo scontro, la donna ha più volte detto al compagno frasi come: "Ti ammazzo e ti sotterro", espressioni che, seppur dette in un contesto emotivo e probabilmente iperbolico, hanno sollevato critiche da parte degli spettatori.

Uno dei commenti più diffusi è stato:"Dovresti chiedere scusa, pensa se lo avesse detto un uomo".

Anche se i protagonisti di Temptation Island non possono usare i social durante la messa in onda, Maria Concetta ha deciso di rispondere alle accuse tramite il profilo TikTok della figlia, chiarendo la natura delle sue parole:

"Dovrei chiedere scusa? È un modo di dire, penso che chiunque una volta nella vita ha detto al proprio compagno 'ti ammazzo'. Ma state sereni. Io non ammazzo neanche le mosche perché mi fanno tenerezza. Se volete le scuse, scusatemi".

La storia tra Maria Concetta e Angelo si è conclusa senza ripensamenti. Lei è uscita dal programma con la convinzione di non voler più un rapporto che la fa soffrire, scegliendo la sua libertà e la sua dignità. E anche se le polemiche sui toni usati potrebbero accompagnarla ancora per qualche giorno, la decisione presa al falò sembra definitiva.

