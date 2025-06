Temptation Island, l'ex protagonista Chiara Esposito condivide con i fan i suoi nuovi traguardi: "Ho cambiato vita"

News VIP

Dopo la parentesi di Temptation Island, a cui ha preso parte nel 2019, Chiara Esposito ha cambiato totalmente vita: ecco cosa ha rivelato!

Chiara Esposito è stata una delle concorrenti di Temptation Island nel 2019 insieme al fidanzato di allora Simone Bonaccorsi. Dalla sua partecipazione al reality di Canale5, però, la vita di Chiara è cambiata totalmente: ecco di cosa si occupa oggi.

Temptation Island, Chiara Esposito ha cambiato vita: ecco cosa fa oggi l'ex concorrente

Chiara Esposito ha partecipato all'edizione vip di Temptation Island nel 2019: all'epoca Chiara aveva una relazione con Simone Bonaccorsi, volto di Ciao Darwin, mentre lei era una delle professoresse del programma Rai L'Eredità. Nel corso del reality show, i due avevano voluto mettere alla prova i rispettivi sentimenti e nonostante alcuni dubbi avevano lasciato la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia insieme e più affiatati che mai. A distanza di poco, circa due anni, tuttavia, la loro relazione era giunta al termine.

Oggi chiara ha un nuovo amore e ha svelato sui social di aver cambiato totalmente vita, salutando il mondo dello spettacolo e il ruolo di professoressa de L'Eredità, per assumere quello di vera insegnante. Il suo addio al mondo della tv è arrivato dopo anni di concorsi di bellezza e di esperienze in tv, come la partecipazione a Miss Italia nel 2016, dove si è classificata al sesto posto.

Grazie a Miss Italia si era fatta notare per la sua bellezza ed era stata scelta per il ruolo di professoressa nel programma di Rai1. Tuttavia, dopo l'esperienza a Temptation Island, Chiara ha deciso di cambiare totalmente vita e di recente ha festeggiato un importante traguardo lavorativo.

Temptation Island, la nuova vita di Chiara Esposito

Nei giorni scorsi, l'ex professoressa de L'Eredità ha condiviso sui social un annuncio importante, che ha confermato come oramai siano lontani i tempi in cui era un volto della tv e del mondo dello spettacolo. L'ex protagonista di Temptation Island, infatti, si è dedicata allo studio e ha svelato di essersi laureata e di aver conseguito il titolo di docente di sostegno, completando il ciclo di studi del TFA, alla facoltà di Scienze della Formazione di Messina.

Con un post sui social, in cui è apparsa sorridente e orgogliosa del suo traguardo lavorativo, Chiara Esposito ha comunicato di essere una "docente specializzata in attività di sostegno" e negli scatti che ha postato su Instagram si è mostrata insieme al nuovo fidanzato, Walter Zappalà, siciliano di nascita e di professione modello. Con il ragazzo la relazione sarebbe iniziata due anni fa e i due erano usciti allo scoperto in occasione del loro anniversario, festeggiato lo scorso maggio.

