Temptation Island, Katia Fanelli presa di mira dagli haters. Immediata la sua replica: "Che tenerezza mi fate!"

News VIP

L'ex protagonista di Temptation Island, Katia Fanelli, è stata accusata dagli haters di essersi sottoposta a troppi ritocchi estetici. Ecco come ha commentato!

Vi ricordate di Katia Fanelli, ex protagonista di Temptation Island 2019? Al reality aveva partecipato con il fidanzato dell'epoca, Vittorio Collina, ma dopo la loro rottura, la ragazza aveva deciso di concentrarsi su sé stessa e migliorare il suo aspetto fisico. Mostrandosi sui social, però, Katia Fanelli è stata presa di mira dagli haters, che non hanno perso tempo ad accusarla di essersi sottoposta a troppi ritocchi estetici. Ecco, però, la sua replica ironica alle offese dei leoni da tastiera!

Temptation Island, Katia Fanelli presa di mira dagli haters!

Con Vittorio Collina, Katia Fanelli ha preso parte all'edizione del 2019 di Temptation Island. Lì si è fatta notare per l'uso costante dell'aggettivo "fotonica", tanto da restarle come soprannome anche dopo la fine dell'esperienza nel programma di Canale 5. A distanza di sei anni dal percorso nel docu-reality sulle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, Katia e Vittorio non sono più una coppia: lui al falò di confronto chiese di interrompere la relazione con la fidanzata, deluso dal suo comportamento nel villaggio.

Dalla fine di Temptation Island, Katia Fanelli si è lanciata nel mondo dei social, lavorando come influencer e collaborando con diversi brand: su Instagram è seguita da un nutrito gruppo di followers, ai quali mostra la sua vita quotidiana, le sfide e i successi che raggiunge. Di recente, Katia Fanelli ha deciso di svelare come ha migliorato la sua immagine grazie all'attività fisica e ad alcuni ritocchini estetici. Tuttavia, non tutti i suoi fan hanno dimostrato di apprezzare il cambiamento dell'ex volto di Temptation Island e non sono mancate le critiche degli haters.

Qualcuno ha dichiarato, infatti, che "saresti anche carina anche se mezza rifatta, peccato però per la voce terribile. Sei fatta di punture, truccata al massimo, di naturale hai solo il cappello!“. Ma, la replica di Katia non è tardata a farsi sentire: con grande ironia, infatti, l'ex protagonista del reality Fascino ha risposto a tono agli haters, zittendoli con poche frasi.

Temptation Island, ecco come Katia Fanelli ha replicato alle offese: "Mi fate tanta tenerezza"

A chi l'ha accusata di essersi rifatta eccessivamente e di non tollerare la sua voce, Katia Fanelli ha replicato con un secco "Mezza rifatta? Sentiamo...senno, labbra, poi? La mia voce è invitante, mi dispiace che non ti piaccia!". A chi l'ha accusata di essersi abbonata allo studio del chirurgo plastico o di aver esagerato con i ritocchi, Katia Fanelli ha risposto dicendo che è importante amarsi e piacersi e stare bene con sé stessi e se la chirurgia può aiutare, ben venga.

Infine, uno degli ultimi commenti che l'accusava di "essere fatta di punture" e di avere un fotografo perennemente al seguito, Katia ha replicato ironicamente di trovare di una pochezza estrema questo commento:

"Sei una pochezza unica, mi fai pure tenerezza. Uomini come te dovrebbero sotterrarsi!"

Scopri le ultime news su Temptation Island