Temptation Island, Karina Cascella critica Alessio: "È disperato perché deve mollare il villaggio, mi chiedo se..."

L'ex opinionista Karina Cascella ha commentato sui social la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, riservando delle critiche nei confronti di Alessio.

La seconda puntata di Temptation Island andrà in onda il prossimo giovedì 10 luglio 2025 su Canale 5. Nell'attesa, l'ex opinionista Karina Cascella ha deciso di rompere il silenzio sui social e commentare le dinamiche e le coppie della nuova edizione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Le parole di Karina Cascella sulla nuova edizione di Temptation Island

La 13esima edizione di Temptation Island è entrata nel vivo del programma. Giovedì 3 luglio 2025 è andata in onda la prima puntata che ha visto la presentazione ufficiale delle sette coppie che hanno deciso di mettere a dura provo i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni: Alessio e Sonia M., Valentina e Antonio, Simone e Sonia B., Maria Concetta e Angelo, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario, Denise e Marco.

A dire la sua sulle coppie del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ci ha pensato un volto molto amato dal pubblico di Canale 5. Stiamo parlando dell'ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella che, con la sua solita schiettezza e ironia, ha commentato il percorso di Alessio e Sonia M, in particolar modo il comportamento di lui.

Karina Cascella si sbilancia su Alessio

Sonia M. e Alessio sono stati i protagonisti indiscussi della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Dopo Giulia Duranti, che ha rivelato di essersi commossa per il legame profondo nato nel villaggio tra le fidanzate, anche Karina Cascella ha rotto il silenzio sui social e commentato le coppie. Tra tutte, l'ex opinionista di Uomini e Donne ha rivelato di essere rimasta scioccata, ma allo stesso tempo divertita, dal comportamento assunto da Alessio nel villaggio:

Mi rivolgo a tutti gli autori...noi pubblico vi diciamo GRAZIE per tutto questo. Siete dei geni, tutta questa sceneggiata di lui ma...lui è disperato perché deve mollare il villaggio con le tipe [...] Lui voleva essere un buon consigliere per i ragazzi...ma dove lo avete trovato? Trovategli un lavoro nel villaggio vi prego. Alla fine lui deve andare via e lei resta, lui torna a casa mazziato. La cosa che mi chiedo è come ha fatto a diventare un avvocato...

I colpi di scena, però, non sono finiti. Stando alle anticipazioni, infatti, nella prossima puntata si tornerà a parlare anche del percorso di Sonia e Alessio. Come svelato da Filippo Bisciglia, il loro viaggio nei sentimenti potrebbe essere tutt’altro che finito. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda giovedì 10 luglio 2025 in prima serata su Canale 5.

