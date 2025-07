Temptation Island, spuntano le vecchie foto di Sonia M. prima dei ritocchi estetici

News VIP

Dopo la messa in onda della prima, turbolenta puntata di Temptation Island 2025, i riflettori si accendono su Sonia Mattalia, una delle protagoniste indiscusse de docu- reality di Canale 5 che ieri ha avuto l'esordio più visto di tutte le edizioni, registrando una media di 3.452.000 spettatori.

Temptation Island, Sonia Mattalia è stata protagonista della serata

Originaria di Orta Nova, in provincia di Foggia, la 44enne è stata docente di diritto commerciale comunitario e diritto internazionale ed è un’avvocata civilista di successo. Sonia ha partecipato al viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia insieme a Alessio, 38 anni, avvocato anche lui e con cui è fidanzata da 8 anni.

A finire sotto l’occhio del ciclone, non sono stati solo i comportamenti del fidanzato Alessio, ma anche alcune immagini del passato della donna che hanno cominciato a circolare sui social.

Nei vecchi scatti, Sonia appare visibilmente diversa: zigomi meno pronunciati, sopracciglia più sottili e lineamenti leggermente meno scolpiti rispetto a oggi. Le foto, risalenti a qualche anno fa, la ritraggono in momenti di vita quotidiana insieme al compagno, molto prima dell’approdo nel villaggio delle tentazioni.

Al di là dei cambiamenti, estetici la donna è stata la regina della serata di ieri e ha conquistato tutto il pubblico con la sua integrità e maturità dimostrata anche alle sue compagne d'avventura che hanno spinto la produzione a lasciarla nel villaggio insieme a loro, nonostante Sonia avesse deciso per il falò definitivo e e abbandonare quindi, quasi immediatamente, la sua avventura nel reality.

A scrivere al programma è stato proprio lui, lamentando una routine che avrebbe spento il loro rapporto. Ma la verità, come spesso accade in questo reality, è venuta a galla fin troppo in fretta. Dopo poche ore nel villaggio, Sonia è stata chiamata nel “capanno” per ascoltare un video del fidanzato che ha lasciato tutti senza parole:

“Sonia non sa la reale motivazione per la quale ho scritto a Temptation Island. Non le ho mai parlato delle reali motivazioni perché l’avrei distrutta dal punto di vista emotivo. Io non so se a Sonia la amo, o peggio ancora se non l’ho mai amata. Se la amo? Sono sincero, non sono in grado di poterlo dire con certezza. Le ho regalato un anello e fatto la proposta, ma probabilmente per gratitudine, non per amore. Se fosse stato amore l’avrei già sposata, no?”

Come se non bastasse, Alessio ha aggiunto che l’intimità tra loro non funzionava e che spesso si immaginava di fare l’amore con altre donne, tutte quelle belle che incontra. Parole che hanno ferito Sonia che si è sentita umiliata, tradita nella fiducia e nella dignità.

Senza aspettare altro, Sonia ha preso al sua decisione e chiesto il falò di confronto immediato. Quando Alessio è stato informato, la sua reazione è fuori controllo: è scoppiato in lacrime, e lanciato oggetti e non accettando l’idea di dover abbandonare il programma così presto.

“Non me la puoi togliere quest’occasione che mi sono costruito con le mie mani, io questo programma me lo sono studiato nel cervello.”

Sonia, però, è rimasta ferma nella sua posizione: al falò si è presentata comunque con o senza di lui, e in ogni caso avrebbe lasciato il villaggio. Filippo Bisciglia ha spiegato che quella sera, in ogni caso, Alessio sarebbe dovuto andare via, ma lui sceglie di non presentarsi. Sonia, invece, è rientrata nel villaggio su richiesta delle altre fidanzate con cui ha subito instaurato un feeling speciale.

