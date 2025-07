Temptation Island, anticipazioni seconda puntata: nuovo falò di confronto anticipato, Alessio resta nel villaggio?

News VIP

Le coppie continuano il loro viaggio nei sentimenti: ecco cosa succederà nella seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 10 luglio 2025 su Canale 5.

Cresce l'attesa per la seconda puntata di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 10 luglio 2025 su Canale 5. Stando alle anticipazioni non mancheranno i colpi di scena: i telespettatori assisteranno a nuovi sfoghi e a un altro falò di confronto della 13esima edizione? Scopriamolo insieme!

Le anticipazioni della seconda puntata

La nuova puntata della 13esima edizione di Temptation Island andrà in onda giovedì 10 luglio 2025 in prima serata su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Protagonisti indiscussi della prima serata Alessio e Sonia M., Valentina e Antonio, ma anche il tentatore Flavio, che ha conquistato tutte le fidanzate del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Cosa succederà nel prossimo appuntamento? Stando alle anticipazioni, verrà dato spazio anche alle coppie che sono rimaste un po’ in sordina come Simone e Sonia B., Maria Concetta e Angelo, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario, Denise e Marco. Non solo. Uno dei fidanzati chiederà un falò di confronto anticipato e si tornerà a parlare anche del percorso di Sonia e Alessio. Come anticipato da Bisciglia, il loro viaggio nei sentimenti potrebbe essere tutt’altro che finito.

Nuove sfuriate e falò di confronto immediati

Alessio e Sonia M., Valentina e Antonio sono stati i protagonisti indiscussi della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Delusa e sconvolta dal comportamento e dalle rivelazioni rilasciate dal suo fidanzato, Sonia ha chiesto un falò di confronto immediato. Scelta che ha letteralmente mandato in crisi l'uomo, che ha deciso di non presentarsi ed è stato costretto a lasciare il resort. Per lei, tuttavia, è arrivata una sorpresa: anziché andare via, come da regolamento, è tornata nel villaggio delle tentazioni su richiesta delle altre fidanzate.

Stando alle anticipazioni, però, il viaggio nei sentimenti della discussa coppia potrebbe non essere finito: "Attenzione, nel viaggio di Temptation Island scopriremo che il viaggio nei sentimenti di Sonia e Alessio è tutt'altro che concluso". Cosa sarà successo dietro le quinte? I colpi di scena, però, non riguarderanno solo Alessio e Sonia.

Nel promo del prossimo appuntamento, infatti, si vede il conduttore Filippo Bisciglia davanti al gruppo delle fidanzate mentre fa un annuncio importante: "Il tuo fidanzato ha chiesto un falò di confronto". Di chi si tratterà? Nelle immagini si vede anche la sfuriata di uno dei fidanzati, avvenuta molto probabilmente dopo aver visto o sentito qualcosa nel capanno. Per saperne di più non ci resta che attendere la seconda puntata, che andrà in onda giovedì 10 luglio 2025 in prima serata su Canale 5.

