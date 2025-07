Temptation Island, Giulia Duranti: "Mi ha commosso il legame tra le fidanzate. Alessio è incommentabile!"

News VIP

Giulia Duranti rompe il silenzio sui social e commenta la prima puntata della 13esima edizione di Temptation Island: ecco cosa ha rivelato sulla coppia formata da Sonia M. e Alessio.

Alessio e Sonia M. sono stati i protagonisti indiscussi della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. A dire la sua sulla coppia ci ha pensato Giulia Duranti, che ha pubblicato un video nelle storie di Instagram in cui ha rivelato di essere rimasta piacevolmente colpita anche dal bel rapporto nato tra le fidanzate.

Giulia Duranti si sbilancia sulla prima puntata di Temptation Island

La prima puntata della 13esima edizione di Temptation Island non ha deluso le aspettative, anzi ci ha regalato dei veri e propri colpi di scena fin dal primo minuto. A cominciare dal percorso della coppia formata da Sonia M. e Alessio che, nel giro di poche ore, sembra essere giunto al capolinea. Delusa e sconvolta dal comportamento e dalla rivelazioni fatte dal suo compagno, che ha ammesso di non amarla e di volersi semplicemente vivere l'esperienza nel famoso villaggio delle tentazioni, la donna ha richiesto un falò di confronto immediato, rovinando così il piano strategico di lui.

A commentare la coppia ci ha pensato un'ex protagonista della passata edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Stiamo parlando di Giulia Duranti che, nelle ultime ore, ha deciso di intervenire sui social per dire la sua sulle dinamiche e i protagonisti della prima puntata.

Giulia elogia le fidanzate di Temptation Island e critica Alessio

La nuova edizione di Temptation Island è partità col botto! Il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ha infatti registrato uno share del 27.80% pari a 3 milioni 452 mila telespettatori. A commentare la prima puntata, che ha visto la presentazione ufficiale della sette coppie in gioco e i loro primi giorni nel villaggio delle tentazioni, ci ha pensato Giulia Duranti.

Giulia, nota per aver partecipato al programma insieme al suo ormai ex fidanzato Mirco Rossi, ha deciso di intervenire sui social e dire la sua sulla prima puntata di Temptation Island. La ragazza ha rivelato di essersi commossa quando le coppie si sono salutate e quando le fidanzate si sono battute per far rientrare Sonia nel villaggio: "Mi è piaciuto tantissimo il legame tra le ragazze. La forza che ci si da in quella situazione è inspiegabile". A proposito del percorso di Sonia e Alessio, la Duranti ha dichiarato:

La serata è stata molto concentrata su Sonia. Che doveva fare? Aveva tutte le risposte in mano e quando ce le hai è giunto il momento di andare a casa, di farti la tua vita, con o senza quella persona. Sonia mi ha colpito molto, spero che rimanga sulla sua posizione e che troverà un uomo all'altezza di stare una donna come lei. Alessio è incommentabile, è andato lì solo per visibilità. Non ho altre parole per descriverlo.

