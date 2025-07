Temptation Island, indiscrezione clamorosa su Sonia B. e Simone, per la coppia è in arrivo un figlio!

News VIP

Colpo di scena per una delle coppie più discusse di Temptation Island, formata da Sonia Barrile e (il terrapiattista) Simone Margagliotti.

Sonia Barrile e Simone Margagliotti sono stati tra i protagonisti più discussi dell’edizione in corso di Temptation Island. La loro partecipazione al programma ha messo a dura prova il rapporto di coppia, culminando in un tradimento davanti alle telecamere: Simone si è infatti avvicinato alla single Rebecca, con la quale si è appartato in bagno durante un’esterna, lasciandosi andare a un bacio. Un episodio che ha segnato il punto di rottura per Sonia, che ha chiesto un falò di confronto immediato e ha deciso di uscire da sola.

A distanza di un mese dalla fine delle registrazioni, resta acceso l’interrogativo su cosa sia realmente successo dopo. Nella puntata in onda questa sera, Filippo Bisciglia incontrerà le coppie per scoprire l’evoluzione delle loro storie. Ma già alcune indiscrezioni hanno fatto luce su sviluppi inattesi.

Temptation Island: Sonia B è incinta!

Secondo quanto riportato da Dagospia, dietro l’addio tra Sonia e Simone si nasconde un risvolto del tutto imprevisto. Sonia, partita per il programma il 2 giugno, avrebbe ignorato il ritardo del ciclo mestruale, ritenendolo un dettaglio trascurabile. Dopo la fine dell’avventura televisiva, sebbene separati, i due sono tornati a vivere in abitazioni vicine. Simone, non rassegnato alla fine della relazione, ha continuato a cercare un riavvicinamento. Intanto, il sospetto di Sonia si è fatto più concreto, finché un test di gravidanza ha confermato la verità: è incinta. Il padre è proprio Simone.

Il finale di stagione si preannuncia quindi ricco di colpi di scena non solo per Sonia e Simone, ma anche per le altre coppie protagoniste.

Tra queste, Rosario e Lucia avevano lasciato il programma insieme, superando un falò segnato da dubbi e gelosie. Tuttavia, l’armonia è durata poco: Lucia ha continuato a sentire il single Andrea, a insaputa del fidanzato. È stato proprio Andrea a rivelarlo alla redazione. Stando alle informazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, Rosario e Lucia si sarebbero lasciati definitivamente. E sembra che Lucia stia frequentando un altro ex tentatore.

Marco e Denise, usciti separati, si ritroveranno per un ultimo confronto e decideranno di concedersi un’ulteriore possibilità. Ma le tensioni non tarderanno a riaffiorare. Una volta tornati alla vita quotidiana, sarà Marco a troncare definitivamente il rapporto.

Sonia Mattalia e Alessio Loparco avevano abbandonato il villaggio dopo appena due giorni, con Alessio deciso a restare solo. Ma, nella puntata finale, i due sorprenderanno tutti: annunceranno il loro ritorno di fiamma. Alessio è tornato a vivere con Sonia e sua madre, segno che la loro storia ha ripreso vigore.

Infine, Sarah e Valerio, che già nel programma avevano scelto di separarsi, confermeranno la rottura. Ma Valerio, fuori dal contesto televisivo, ha cominciato a frequentare la single Arianna . Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, tra i due sarebbe nata una relazione stabile, con prospettive concrete anche lontano dai riflettori.

Una puntata finale che si preannuncia ricca di sorprese, colpi di scena e svolte inaspettate per tutte le coppie di questa stagione.

