Temptation Island, Giulia e Mirco: cosa accadrà al Falò di confronto anticipato?

News VIP

Mancano poche ore alla nuova puntata di Temptation Island e l'attenzione è tutta puntata sul falò di confronto tra Mirco e Giulia, cosa accadrà tra i due toscani?

Mancano pochissime ore alla nuova puntata di Temptation Island, in onda questa sera su Canale 5. Filippo Bisciglia conduce le ultime coppie rimaste nel programma verso il grande finale, ma Giulia e Mirco potrebbero lasciare prima dei 21 giorni dal momento che la toscana pretende il falò di confronto anticipato tanto da costringere il presentatore a qualcosa di mai visto prima. Che cosa accadrà tra la coppia questa sera?

Temptation Island, Giulia e Mirco sempre più lontani

La nuova puntata di Temptation Island va in onda questa sera, martedì 15 ottobre 2024, su Canale 5 e i fan del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia non stanno nella pelle. Alcune coppie hanno già lasciato il programma, richiedendo il falò di confronto anticipato, e questa sera vedremo se Mirco accetterà il nuovo invito della sua fidanzata Giulia. La coppia toscana sta insieme da ben nove anni ma qualcosa è cambiato, soprattutto nel corso dell’ultimo anno quando sono andati a convivere insieme nella casa di proprietà di Mirco, vicino ai suoi genitori. Giulia, infatti, si sente messa da parte e le liti sono all’ordine del giorno, tanto che ha raccontato di aver fatto più volte la valigia salvo poi tornare sui propri passi. Nel villaggio dei fidanzati, Mirco racconta di sentirsi sempre sotto esame e di non aver mai modo di vivere le sue passioni, come quella per il calcio, che Giulia gli farebbe pesare quotidianamente. Insomma, una situazione al limite della rottura che tuttavia la giovane toscana vuole sanare, poiché ancora molto innamorata del suo compagno.

Ascoltando gli sfoghi di Mirco, tuttavia, Giulia inizia a pensare che non sarà mai compresa e si lascia andare con il single Bruno con il quale parla dei problemi di coppia ma intreccia anche una relazione di interesse. Contemporaneamente, Mirco non è immune al fascino della tentatrice Alessia tanto da portare la sua fidanzata a richiedere un falò di confronto immediato, al quale decide tuttavia di non presentarsi. Passa qualche altra ora e Giulia è sempre più convinta di voler vedere Mirco, il quale nel frattempo si è consolato velocemente dai suoi dubbi e ha invitato la single Alessia ad un weekend fuori porta.

Temptation Island, cosa accadrà al falò di Mirco e Giulia?

Abbiamo lasciato Giulia furiosa al falò mentre Mirco si gode la sua giornata in barca con la single Alessia, ma cosa accadrà nella nuova puntata di Temptation Island? Filippo Bisciglia questo anno è messo a dura prova ed eccolo, infatti, costretto a prendere una barca a tutta velocità per raggiungere il concorrente toscano e invitarlo nuovamente al confronto con la sua fidanzata. La scena surreale è diventata virale e oggi scopriremo cosa sceglierà di fare Mirco. Sembra plausibile che, dopo la seconda richiesta, il ragazzo accetterà di incontrare Giulia e chiarire una volta per tutte la sua posizione anche se l’interesse per la single Alessia è talmente forte, e soprattutto ricambiato, che è possibile che Mirco trovi la forza di lasciare la sua compagna definitivamente.

Sembra chiaro, infatti, che mentre Giulia si lamenta di ogni cosa nutra comunque un forte sentimento nei confronti del suo compagno, al punto da ammettere davanti alle amiche nel villaggio delle fidanzate di volersi impegnare, trovando il giusto spazio nella sua vita senza compromettere le sue passioni. Mirco, invece, parla quasi esclusivamente di Alessia e se tira in ballo Giulia lo fa per fare il paragone con la bella single. Il pubblico di Temptation Island è molto diviso: da una parte, infatti, c’è chi trova Giulia viziata ed egocentrica al punto da sperare che Mirco la pianti in asso senza remore; ma c’è anche chi non ha apprezzato il gesto del toscano di ignorare la richiesta di confronto della sua fidanzata pur di trascorrere qualche momento in intimità con una ragazza appena conosciuta.

Scopri le ultime news su Temptation Island.