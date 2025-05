Temptation Island, ex storica coppia del programma pronta a convolare a nozze!

News VIP

Valentina e Oronzo, ex protagonisti di Temptation Island, sono pronti a pronunciare il fatidico sì: scopriamo insieme i dettagli!

I fan di Temptation Island ricorderanno molto bene Oronzo Carinola, uno dei protagonisti delle prime edizioni del docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, e la sua malattia delle donne. Oronzo e la compagna Valentina De Biasi, anche lei ex volto della trasmissione, convoleranno a nozze nei prossimi mesi.

Temptation Island, Oronzo e Valentina presto sposi!

Il 15 maggio la coppia di ex protagonisti di Temptation Island ha deciso di celebrare la propria promessa di matrimonio, grazie alla quale sono diventati ufficialmente promessi sposi. Le nozze saranno celebrati nei prossimi mesi: i due hanno condiviso sui social alcuni scatti del lieto evento, raccontando ai fan del loro nuovo capitolo di vita insieme: "Ubi tu, ego io. Dove se tu, lì sono io. La nostra promessa 15/05/2025" ha scritto Valentina a corredo della didascalia del post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Nel 2021, la coppia ha accolto anche la prima figlia, Giulia, nata dopo un cesareo d'urgenza, che ha messo a dura prova Valentina. In un'intervista la ragazza aveva raccontato cosa era successo e per quali circostanze si era dovuta sottoporre a un cesareo urgente: "Ho dovuto fare un cesareo d’urgenza perché la bimba era in sofferenza (l’hanno salvata in tempo) a causa di un’infezione. Giulia è rimasta in terapia intensiva per 23 lunghissimi giorni e l’ho potuta tenere in braccio per la prima volta solo alle dimissioni. È stata dura vederla lì dentro e poi solo per mezz’ora una volta al giorno. Non auguro a nessuna mamma di vivere una situazione del genere".

Ricordate Oronzo Carinola, ex volto di Temptation Island con la "malattia delle donne"?

Oronzo e Valentina hanno partecipato a Temptation Island nel 2018 e lì Carinola si era fatto notare dal pubblico per le sue tendenze fedrifraghe, oltre che per alcune frasi memorabili che pronunciava per giustificarsi con la compagna ai falò di confronto. Una di queste era, appunto, "ho la malattia delle donne". Nonostante i continui tradimenti, i due hanno lasciato insieme il programma e da allora non si sono più separati.

Oronzo ha ammesso di sentirsi perso senza Valentina e a un mese dalla fine della trasmissione avevano iniziato a parlare di matrimonio, sebbene poi per concretizzare il tutto dovranno aspettare ancora diversi anni. Le nozze, infatti, si celebreranno nel 2025, anche se non hanno svelato quando e nel 2021 i due hanno accolto la loro prima figlia, Giulia.

