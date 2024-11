Temptation Island, ex protagonisti superano la crisi e comprano casa insieme!

News VIP

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, ex protagonisti di Temptation Island, hanno superato la crisi di coppia e hanno deciso di comprare casa insieme. Ecco come lo hanno comunicato ai fan.

Tra i protagonisti di Temptation Island che più sono rimasti nel cuore del pubblico di Canale 5, ci sono senza dubbio Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Recentemente la coppia non ha nascosto di aver vissuto un momento di profonda crisi, nonostante il loro matrimonio sia alle porte, ma per fortuna tutto sembra superato. La coppia, infatti, ha annunciato su Instagram di aver acquistato una casa tutta per loro.

Temptation Island, Gabriela e Giuseppe superano la crisi

Il falò di confronto tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara è indimenticabile, soprattutto per l’epico discorso che fece il partenopeo alla sua fidanzata per convincerla a tornare con lui, dopo essere comportato non esattamente bene nel villaggio dei fidanzati e dopo che lei aveva mostrato un certo interesse per un sensuale tentatore, al punto di baciarlo. Effettivamente pochi momenti sono stati così epici come questo falò, la fuga di Ciro dal villaggio dei fidanzati e poi nell’ultima stagione di Temptation Island, il presentatore ha dato spettacolo dovendo correre e attraversare i mari per ottenere un falò. Ma torniamo alla coppia, che alla fine è uscita insieme dal programma condotto da Filippo Bisciglia e ha deciso di sposarsi.

Per alcune vicende, le nozze sono state rimandate e alla fine Gabriela e Giuseppe, rimasti nel cuore dei telespettatori tanto da essere molto seguiti tutt’oggi sui social, hanno parlato di una brutta crisi che ha rischiato di separarli. I loro sostenitori hanno temuto il peggio, certi che questa volta la coppia di giovani partenopei non avrebbe retto lo stress e si sarebbe lasciata, forse pronta a fare nuove esperienze. L’amore, invece, ha trionfato e Giuseppe e Gabriela sono tornati ad aggiornare tutti, rassicurando sulla situazione tra loro ma c’è di più, un grande passo proprio a ridosso delle nozze. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, Gabriela e Giuseppe comprano casa insieme

Dopo aver superato la crisi che rischiava di separarli a pochi mesi dal loro matrimonio, attentamente organizzato in tutti i dettagli, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara hanno deciso di fare un altro grande passo. La giovane coppia di partenopei, infatti, ha acquistato la prima vera casa insieme e Gabriela ha esultato su Instagram, condividendo la notizia con i fan.

“Finalmente casa nostra. Tutto prende forma, un altro sogno realizzato!!Adesso inizia un nuovo capitolo della nostra vita, passo passo verso il nostro grande giorno. Vi porteremo con noi in tutto il nostro cammino”.

Questo il messaggio lanciato sui social, nel quale insomma si evince che anche se non ci importasse, la coppia che è diventata famosa grazie a Temptation Island farà testimonianza di tutto ciò che accadrà dal trasloco al grande giorno. Ironia a parte, Gabriela e Giuseppe sono una bella coppia e gli auguriamo il meglio. Un'altra coppia, nel frattempo, sta facendo parlare di sé, o meglio una ex coppia del programma condotto da Filippo Bisciglia dato che si sono lasciati: Federica Petagna e Alfonso D'Apice, ora nella casa del Grande Fratello insieme al tentatore Stefano.

