Temptation Island, ex protagonista del reality show sottoposta a 10 operazioni al volto dopo un grave incidente!

Carlotta Adacher, ex protagonista di Temptation Island nel ruolo di tentatrice, parla del suo calvario in ospedale dopo un terribile incidente in automobile.

Continua l’odissea in ospedale per una ex protagonista di Temptation Island che nel maggio 2023 è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale, salvandosi per miracolo. Stiamo parlando dell’ex tentatrice Carlotta Adacher, ecco cosa ha raccontato su Instagram.

Temptation Island, c’è chi pensa già alla nuova edizione

Sebbene siamo nel pieno inverno, nel clima del Festival di Sanremo che ha emozionato tutti e incollato milioni e milioni di spettatori al piccolo schermo, c’è chi già pensa alla nuova edizione di Temptation Island. Il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia è il programma cult dell’estate, tutti vogliono sapere cosa accadrà alle coppie che decidono di prendere parte a questa esperienza, e che ormai ritroviamo spesso e volentieri mesi dopo in altri programmi televisivi. Alfonso Signorini, ad esempio, negli ultimi anni ha pescato dal cast di Temptation Island per ravvivare il suo Grande Fratello, con risultati più o meno positivi, senza parlare del fatto che alcuni protagonisti diventano anche volti molto amati sul web aspirando alla carriera di influencer, oppure vengono intervistati a Verissimo o finiscono sul trono di Uomini e Donne come nel caso di Martina De Ioannon.

La bella romana ha fatto un percorso eccezionale attirando la simpatia di tantissimi spettatori, e ha scelto di lasciare poi il programma con Ciro Solimeno, mentre Maria De Filippi ha offerto alla non-scelta Gianmarco Steri la possibilità di diventare tronista. E proprio Martina e Ciro potrebbero partecipare a Temptation Island il prossimo anno, o almeno è quello che si vocifera nelle ultime settimane. Nel frattempo, una ex protagonista del reality di Canale 5 è tornata sui social per raccontare l’ennesima operazione al volto alla quale è stata costretta a sottoporsi, dopo essere rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale. Ecco di chi si tratta.

Temptation Island, Carlotta Adacher ancora sotto ai ferri

Ex protagonista di Temptation Island, Carlotta Adacher è tornata su Instagram per raccontare l’ennesima operazione al volto alla quale si è vista costretta. La bella ex tentatrice ha preso parte all’edizione di Alessandro Autera, con il quale ha avuto un breve flirt, che per lei lascò l’allora fidanzata Jessica Mascheroni. Conclusa la breve liaison, Carlotta ha ritrovato l’amore con Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne, ma anche questa relazione non è decollata.

Nel maggio 2023, Adacher è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente d’auto e si è salvata per miracolo, riportando nell’impatto gravissime conseguenze al volto che è apparso completamente deturpato. Dunque da quel momento, Carlotta si è vista costretta a sottoporsi a tantissime operazioni complicate al viso per provare a riacquistare il suo naturale aspetto. Ora, come fa sapere l’ex tentatrice, siamo a quota 10 interventi su 11 di quelli previsti dal ciclo di cure per restituire la sua immagine. Su Instagram si è lasciata andare ad un lungo sfogo, ammettendo di essere esausta, soprattutto a livello emotivo dopo aver subito un numero così elevato di operazioni che ogni volta richiedono sofferente riabilitazione.

