Temptation Island, ecco quando andrà in onda la puntata "un mese dopo"

Immancabile anche per questa edizione di Temptation Island sarà la puntata "un mese dopo" che mostrerà il destino delle coppie protagoniste di questa stagione. Ecco quando andrà in onda!

Temptation Island sta giungendo alle sue battute finali e i fan si sono chiesti se verrà mandata in onda anche la puntata "un mese dopo" che mostra l'epilogo delle storie d'amore dei vari protagonisti: tra chi ha deciso di darsi una seconda possibilità, chi invece ha mantenuto il proposito di chiudere un doloroso capitolo e chi, ancora, ha voltato pagina, trovando l'amore magari con uno dei tentatori o tentatrici. Ma questa puntata, andrà in onda anche per questa edizione?

Temptation Island, andrà in onda la puntata "un mese dopo"?

Il successo di questa edizione di Temptation Island ha spinto Mediaset a triplicare l'appuntamento con il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e a mandare in onda tre puntate di seguito, portando la trasmissione a concludersi con la puntata di giovedì 31 luglio. Nel corso di queste puntate, perciò, il pubblico scoprirà cosa succederà alle coppie protagoniste di questa stagione e potrà assistere alla famosa puntata "un mese dopo".

L'appuntamento, infatti, è stato confermato e mostrerà qual è stato l'epilogo delle storie dei protagonisti di Temptation Island un mese dopo la fine del percorso nel docu-reality. Durante la puntata di martedì 29 luglio, il pubblico ha assistito alla proposta di matrimonio trash di Antonio per Valentina e allo struggente addio tra Sarah e Valerio. Questi ultimi, infatti, si sono detti addio nel corso di un intenso falò, avendo compreso di non provare più un sentimento tale da portarli a vivere la loro storia d'amore.

Resta ancora da scoprire cosa accadrà a Lucia e Rosario e a Maria Concettta e Angelo, dei quali abbiamo scoperto ben poco, se non che Angelo è stato smascherato dalla tentatrice Marianna, che ha deciso di riportare tutto ciò che il ragazzo ha provato a confessarle di nascosto dalle telecamere, portando Maria Concetta a chiedere un immediato falò di confronto.

Temptation Island, ecco cosa sappiamo sulla puntata "un mese dopo"

Questa sera, mercoledì 30 luglio, su Canale 5 andrà in onda il penultimo appuntamento di Temptation Island e scopriremo cosa accadrà a Rosario e Lucia, ma anche a Maria Concetta e Angelo, dopo gli ultimi sviluppi. Ma i fan del docu-reality non dovranno ancora dire addio ai protagonisti di questa edizione, perché la puntata "un mese dopo" andrà in onda come tutti speravano, smentendo così le voci che non sarebbe stata trasmessa.

Lo scorso anno, infatti, l'epilogo "un mese dopo" era stato pubblicato come contenuto speciale su Witty Tv, mentre per questa edizione sarà trasmesso in tv. La data scelta è quella del 31 luglio 2025, quindi, domani sera, così da chiudere in bellezza una delle stagioni di maggior successo dei reality Fascino.

Tutte e sette le coppie si incontreranno, anche quelle che hanno già avuto un falò di confronto, per raccontare separatamente o insieme come stanno vivendo la loro vita dopo la fine del programma tv.

