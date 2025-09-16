Temptation Island e poi... E poi, l'opinione sulla prima Puntata: Valerio scioccante (3), la rivalsa di Rosario (7)

News VIP

Ecco la nostra opinione sulla prima puntata dello speciale Temptation Island e poi... E Poi, condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

È andata in onda ieri, lunedì 15 settembre 2025, la prima puntata di Temptation Island e poi… E Poi, lo speciale condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, con i protagonisti dell’ultima edizione del reality delle tentazioni andata in onda questa estate. Ecco la nostra, sincera, opinione sui protagonisti e sul format.

Temptation Island e poi… E Poi, l’opinione sulla prima puntata

Dopo tanta attesa è andata in onda la prima puntata di Temptation Island e poi… E Poi, lo speciale del reality show condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. I fan del programma non vedeva l’ora di scoprire esattamente cosa fosse successo ai protagonisti di questa edizione che, per la prima volta in assoluto, non hanno potuto tornare sui social in modo attivo e raccontare proprio in vista di questo doppio appuntamento speciale. Ne è valsa la pena? Sinceramente no. Ci aspettavamo qualcosa di diverso da quattro video girati con bassa risoluzioni con i propri cellulari personali, intrighi prevedibili visto che le segnalazioni durante questi mesi ci sono state e sono state anche copiose, così come la nomina di Rosario Guglielmi a tronista, che per un momento speravamo tutti non fosse una notizia vera. Vediamo comunque le nostre opinioni sui protagonisti di questa prima puntata.

Temptation Island, Valerio Ciaffaroni che delusione immensa, Voto 3

Valerio, Valerio, Valerio… Ne eri uscito come eroe, e ora torni su Canale 5 come il peggior manipolatore visto negli ultimi anni. Le lacrime da coccodrillo non ti salveranno questa volta, parlare di emozioni non è un jolly dato che ora stai giocando a carte scoperte. Valerio esce con Ary, poi rivede Sarah e passa con lei una notte di passione, poi parte in vacanza con Ary senza dirle nulla, poi ricontatta Sarah. Insomma, Valerio ha fatto la pallina da ping pong tra le due ragazze, senza escludere ovviamente qualche scappatella qua e là per locali come ha sottolineato la sua ex fidanzata. Che delusione, sembrava un ragazzo con la testa sulle spalle. La confusione emotiva non giustifica la presa in giro, dunque per noi bocciatissimo.

Sarah Esposito e la redenzione pubblica, Voto 8

Durante il suo percorso a Temptation Island, Sarah Esposito ha inizialmente attirato l’ira del pubblico confessando di aver tradito il suo fidanzato Valerio. La situazione, tuttavia, ad oggi è totalmente ribaltata. La ragazza, infatti, ha dimostrato di aver imparato dagli errori del passato, accettando anche la confusione di Valerio dopo il loro falò di confronto, ma certo non credeva che proprio lui l’avrebbe presa in giro in questo modo. Sarah ci fa tenerezza perché, pur riconoscendo che ha sbagliato e non poco, ha fatto di tutto per rimediare e Valerio l’ha lasciata appesa ad un filo perché non è semplicemente in grado di stare da solo. Lei, comunque, si è redenta e peccato per il trono di Uomini e Donne, ci sarebbe piaciuto vederla nel programma.

Le lacrime di coccodrillo di Ary, Voto 5

Arianna Mercuri, ovvero la tentatrice Ary, proprio non ci ha convinto. Le lacrime forzate per una situazione che, tecnicamente, solo lei non sapeva dato che le segnalazioni in questi mesi erano scritte ovunque sul web. E ora non diteci che, anche solo per curiosità, i protagonisti del programma non si sono mai cercati su Google. Suvvia, ma chi ci crede? Insomma, in generale ci dispiace per lei ovviamente perché sembra una ragazza molto semplice ed educata, ma il dubbio che stia recitando una parte ci viene. E soprattutto, regola d’oro, se un ragazzo tradisce la sua fidanzata con te non è perché sei l’amore della sua vita, ma perché farà la stessa cosa con te. Lo scherma non cambia, mai. Nessuna eccezione.

Denise non fa sconti, Voto 6

Denise Rossi è tornata, bellissima con un abbinamento cromatico che ci fa sognare di rivederla in tv in primissimo piano, e non fa sconti al suo ex. Denise, infatti, tira in ballo la questione economica, rivelando di non essersi neppure mai goduta con lui una vacanza e per questo è delusa di vederlo sempre in giro a sue spese, poi ha svelato anche che alcune ragazze scrivevano a Marco non sapendo che fosse fidanzato. Insomma, praticamente Denise ha instillato anche nel pubblico il dubbio che Marco non l’ha tradita solo una volta prima di Temptation Island, ma che si trattava di una abitudine da parte di Raffaeli. Colpito e affondato, Denise ne esce pulita.

Marco gioca la carta della paternità ma commuove solo Filippo, Voto 4

Se inizialmente potevamo comprendere Marco, alla fine il romano si è rivelato per quello che è: un uomo che voleva essere lasciato ma non ne aveva il coraggio. Infatti ecco che Raffaeli sprofonda nella retorica della storia più importante della sua vita, della donna che non scorderà mai ma non palesa alcuna intenzione di recuperare il rapporto, pur sapendo che Denise era invece propensa a chiarire e migliorare la situazione. Meglio le discoteche e i viaggi tra amici - che ci tiene a sottolineare ha trascorso sempre con il magone, ma chi ci crede - poi Marco gioca la carta della paternità. Un desiderio molto bello, ma spiattellato così in mondovisione per avere ragione anche no, si commuove solo Filippo, noi rimaniamo annoiati dalla sua spiegazione.

Lucia giocatrice, Voto 4

Lucia Ilardo è la Brooke Logan di questa edizione di Temptation Island e noi adoriamo. I colpi di scena che ci serve su un piatto d’argento sono plurimi, i tradimenti nei confronti di Rosario altrettanto. Insomma, nel programma che parla di corna lei ha creato una serie di cervi infinita, quasi non si contano, non stiamo dietro a queste dinamiche dato che lei dà una versione e, puntualmente, cinque minuti dopo, la sua versione è totalmente cambiata perché Rosario la smaschera. Comunque, grazie a lei, abbiamo capito che il senso di colpa porta a nuova liaison, questa è una lezione importante, grazie Lucia.

Rosario nuovo tronista, Voto 7

Ammettiamolo, pur essendo educato e padroneggiando un italiano davvero al di sopra della media rispetto ai suoi colleghi di Temptation Island, Rosario è di una noia davvero incredibile. Ovviamente dal quadro fornito da Lucia, che praticamente è uscita con tutti i tentatori che le sono capitati a tiro (e potrebbe anche aver fatto bene, ma perché no), Rosario esce pulito come un principe senza macchia ed ecco che Maria De Filippi lo vuole come tronista. Ci fa sorridere l’esitazione nell’accettare il trono, quando è palese che chiunque lì avrebbe voluto quella sedia rossa, ma la sceneggiata serve ai fini della trama. Ci piace l’idea di vederlo nel programma di Canale 5 ogni giorno? No. Preferivamo Sarah Esposito? Sì, tutta la vita.

Scopri le ultime news su Temptation Island.

PH: Daniele Alessandrini via Instagram